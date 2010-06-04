AKP'li Mercan kızdı ve Alman-Türk seminerini terk etti!

T24-





Conrad Adenauer Vakfı ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Antalya'da “Güncel Gelişmeler Işığında Alman-Türk İlişkileri” genel başlığı altında düzenlediği 24. Alman-Türk Gazeteciler Seminerinin ikinci gününde yapılan AKP eleştirisi üzerine gerginlik yaşandı.





Fransa'da yayımlanan Liberation gazetesinin Türkiye muhabiri Ragıp Duran, T24 Genel yayın Yönetmeni Doğan Akın ile birlikte katıldığı ve Milliyet yazarı Nail Güreli'nin yönettiği oturumda “Türkiye'nin Demokratikleşme Süreci – Türkiye İçin Getirdiği Sorunlar ve İmkânlar” konusunda bir sunuş yaptı.





AKP iktidarının, Kürt sorunundan Ermeni sorununa kadar bir dizi alanda tabulara dokunduğunu ve önemli girişimlerde bulunduğunu anlatan Ragıp Duran, ancak açılım sürecinden beklenen sonuçların alınamadığını anlattı. “Alevi Çalıştayı”na Alevi katliamıyla suçlanan bir ismin davet edildiğini, Kürt açılımı yapılırken diğer yandan BDP'li başkanların kelepçelenerek emniyete götürüldüğünü anlatan Duran, bu görüntüleri eleştirdi. Duran, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, kendisini çizen bazı karikatüristlere de dava açtığını hatırlattı.





AKP'nin Avrupa ile ilişkilerini de sorgulayan Duran, “Kendilerini Avrupa'da rahat hissetmiyorlar. Körfez ülkelerinde, Tunus gibi ülkelerde rahat hissediyorlar” dedi. Erdoğan'ın "Gerekirse Türkiye'deki 100 bin kaçak Ermeniyi ülkelerine göndeririz" sözlerini de hatırlatan Duran, Başbakan'ın zaman zaman "faşizan" eğilimler içeren açıklamalar yaptığını söyledi.





Bu sözler üzerine sinirlenen ve Ragıp Duran'ın yakınında oturan TBMM Dışlişkiler Komisyonu Başkanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Murat Mercan, önündeki dizüstü bilgisayarın kablolarını toplamaya başladı. Mercan'ın hareketlenmesi üzerine Ragıp Duran, “Ne oldu, rahatsız oldunuz heralde, cevap verseydiniz” dedi.





Duran'a yanıtı “Yok yaa, ne cevap vereceğim” olan Mercan, bilgisayarını da alarak ayağa kalktı.





Bu sırada semineri izleyen Frankfurter Rundschao'dan gazeteci Canan Topçu, “Gösterdiğiniz bu tutum, Avrupa'da en çok eleştirilen tutum. Neden gidiyorsunuz, kalıp cevap verirsiniz” diyerek Mercan'a seslendi.





Ancak Mercan, Topçu'ya da bir yanıt vermeyerek Antalya Belek'teki Kempinski Otel'in seminerin yapıldığı Karatay salonunu hızla terk etti ve tekrar dönmedi.





Mercan'ın terk ettiği semineri, Türk ve Alman gazetecilerin yanı sıra Mercan'ın muadili, Alman Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ruprecht Polenz de izliyordu. Mercan ve Polenz, seminerin perşembe günü yapılan ilk gününde birer sunuş yapmışlardı.







