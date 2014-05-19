AKP'li Melike Doğru, Soma madeninde hâlâ yönetici

Soma faciasının meydana geldiği ve eşi Ramazan Doğru'nun Genel Müdür olduğu Soma Kömür İşletmeleri'nde tepe yönetici olarak çalışırken, 30 Mart’ta AKP Belediye Meclis Üyesi seçilen ve şirketten ayrıldığı söylenen Melike Doğru’nun, hâlâ Soma A.Ş’de çalıştığı ortaya çıktı. Çağdaş Hukukçular’ın suç duyurusunda Melike Doğru’nun da adı yer aldı. Somalılar “AKP’ye oy verirseniz yeni maden ruhsatı alırız” iddialarını da dile getirdi.

Resmî açıklamaya göre, 301 işçisinin hayatını kaybettiği Soma Kömür İşletmeleri, AKP’yle sıkı bağlarıyla da dikkat çekiyor. Taraf'tan Tuba Tekerek'in haberine göre, AKP Manisa Belediye Meclis üyesi Melike Doğru, medyada yer aldığı gibi yalnızca şirketin genel müdürü Ramazan Doğru’nun karısı değil aynı zamanda şirketin üst düzey yöneticisi. Ayrıca, işçilerden AKP’ye oy vermeleri istenirken, AKP kazanırsa Türkiye Kömür İşletmeleri’den yeni saha ruhsatları alınacağı söyleniyor.

AKP’yle Soma Kömür İşletmeleri arasındaki sıkı bağın en önemli göstergesi, şirketin genel müdürü Ramazan Doğu’ya bağlı olarak çalışan İdari İşler Müdürü Melike Doğru’nun son yerel seçimlerde AKP’den Manisa Belediye Meclis Üyeliği için birinci sıradan aday gösterilmiş olması. Bu arada Cuma günü yapılan basın toplantısında, Soma Kömür İşletmeleri’nin tepe kadrosu kamuoyunun önüne çıktı. Ancak Doğru, bu toplantıya katılmayarak şirketteki pozisyonunu gözlerden uzak tutmuş oldu. Basın toplantısında, Doğru yerine ona bağlı olarak çalışan İnsan Kaynakları Direktörü Celalettin Gökaşan çıktı. Ancak Çağdaş Hukukçular Derneği tarafından yapılan suç duyurusunda, Soma Holding ve Soma Kömür İşletmeleri yöneticileri arasında Melike Doğru’nun adı yer alıyor.

Başka parti giremiyor

CHP Soma İlçe Başkanı Murat Bayramoğlu, Taraf’a yaptığı açıklamada işçilerin AK Parti’nin İzmir ve Manisa mitinglerine götürüldüğünü de hatırlatarak, “AKP’yle şirket arasındaki grift ilişkiler Doğru’nun AKP’den Belediye Meclisi üyesi olmasıyla taçlandırılmıştır” dedi.

İşçiler, AKP’li siyasetçilerin seçim çalışması için maden sahasına geldiklerinde, mesai saati bitmesine rağmen servislerin kaldırılmadığını, diğer ocaklardaki işçilerin de buraya getirildiğini söylüyor. Soma Kömür İşletmeleri alanında AK Parti’liler dışındaki siyasetçilerin seçim çalışması yapmasına izin verilmiyor.

MHP’nin son dönem Soma Belediye Başkan Adayı olan Salih Oğuz Belgül de AK Parti’nin seçim kampanyasında çok büyük bütçeler harcadığını, burada Soma Kömür İşletmeleri’nin imkanlarından yararlandığını belirterek, “AKP ve şirket arasındaki bu ilişkiler madendeki kazada mutlaka etkili olmuştur” diyor. Belgül, ayrıca AK Parti’nin seçim kampanyasında, yasaklar başladıktan sonra gıda kolileri dağıttığını bu kolilerin de Soma Kömür İşletmesi’nin araçlarıyla taşındığını iddia ediyor. Bu arada şirketin, Soma Sosyal Tesisleri olarak faaliyet gösteren binayı yaptırıp belediyeye seçimlerden hemen önce devretmesi de dikkat çekiyor.

'Oy verirsek ruhsat alırız'

Soma Kömür İşletmeleri’nin iktidarla olan ilişkisinde çarpıcı bir başka nokta da AK Parti’ye oy vermeleri istenirken işçilere söylenen bir söz. Madenden sağ çıkan işçilerden Arif Dudu’nun anlatımına göre işçilere “AK Parti kazanırsa bize yeni maden sahası verecekler. Oyunuzu AK Parti’ye verin” deniyor. Şirketin yeni saha alması, işçiler açısından, işlerine devam etmeleri anlamına geldiği için önemli. Bölgede yeni maden sahası ruhsatları Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından veriliyor. Zira, Taraf’ta önceki gün çıkan bir habere göre, Soma Kömür İşletmeleri’ne Işıklar ve Merkez Ocakları sahalarının ruhsatları 2011-2012 yıllarında ihalesiz olarak verilmiş. CHP İlçe Başkanı Bayram Namazoğlu da “Bu sahaların açık ihaleyle verilmesi gerekiyordu ancak doğrudan bu şirkete tahsis edildi” diyor.