AKP'li Mehmet Metiner: Parti içinde kripto Kürtçüler var mı?

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası siyasiler arasında başlayan tartışmalarla ilgili olarak "Öyle asılsız iddialarla kaleme sarılıyorlar ki bilmeyen de Erdoğan’ın çevresinde veya AK Parti’nin içinde 'Kripto Kürtçüler' var sanır" dedi.

Metiner, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"O yüzdendir ki; liderimizi bir yandan milliyetçilik üzerinden siyasi sörf yapmakla suçlarken, öbür yandan 'ırkçılık' anlamındaki 'etnik milliyetçilik' eleştirisine asılsız çıkarımlar yükleyerek AK Parti’nin içine hamle yapma densizliğinde bulunuyorlar."

Mehmet Metiner'in "AK Parti’de kripto Kürtçüler var mı?" başlığıyla yayımlanan (16 Ekim 2017) yazısı şöyle:

AK Parti hareketinin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Biz ırkçılığa/etnik milliyetçiliğe karşıyız!” lafları Akşener cephesinde kendini konumlandırmış “ülkücü” çevreleri fena halde rahatsız etmişe benziyor.

Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Biz Türk milliyetçiliğine kaymadık/kaymayız!” lafı da belli ki pek ağırlarına gitmiş!

Pensilvanya’nın kızlarıyla oğlanlarının “ülkücülük” ve “milliyetçilik” iddiaları bahsi diğerdir.

Konumuzla alakalı olmadığı için geçiyorum.

O çevrelerin köşe yazarları ısrarla liderimizin “milliyetçilik” üzerinden oy devşirmeye çalıştığı algısını oluşturmaya çalışıyorlar.

Liderimizin söylemlerini ve yapıp ettiklerini kendi milliyetçilik anlayışları çerçevesinde değerlendirmeye kalkışan bu güruh hayli sorunlu bir bakış açısına sahip.

O yüzdendir ki; liderimizi bir yandan milliyetçilik üzerinden siyasi sörf yapmakla suçlarken, öbür yandan “ırkçılık” anlamındaki “etnik milliyetçilik” eleştirisine asılsız çıkarımlar yükleyerek AK Parti’nin içine hamle yapma densizliğinde bulunuyorlar.

Bilmeyen de sanır ki Erdoğan bu lafları ilk defa ediyor.

Liderimizin ırkçılığa/etnik milliyetçiliğe karşı olduğuna dair sözleri sayılamayacak kadar çoktur.

En başından beri durduğu yer ile bugün durduğu yer arasında hiçbir farklılık yoktur.

Buradaki ince fark şurada: Erdoğan’ın/AK Parti’nin milliyetçiliği ırkçılık anlamındaki etnik milliyetçilik değil, teritoryal bir milliyetçiliktir.

“Türkiye milliyetçiliği” biçiminde tanımlanabilecek bu milliyetçilik, etnik milliyetçilikten çok farklıdır.

Erdoğan’ın rabia işaretiyle açıkladığı kavramsal değerler sistemi ırkçılığı hiçbir şekilde içermediği gibi etnik topluluklardan birini ötekinden imtiyazlı addetmeyi de içermiyor.

Erdoğan’ın ve tüm AK Parti’lilerin temel önceliği Türkiye’dir.

Türkiye’nin tüm etnik aidiyetlerin toplamından ibaret addedilen millet gerçekliği birliğin ve kardeşliğin ifadesidir.

Devletin ve milletin bekası derken kastedilen şey, ortak vatanda yaşayan herkesin birliğini ve kardeşliğini güçlendirmenin yanısıra ülke olarak Türkiye’nin bağımsızlığını ve dirliğini güçlü bir şekilde muhafaza etme ülküsüdür.

Bu anlayışın hiçbir yerinde etnik milliyetçilik, yani ırkçılık yoktur.

Irkçılık yapanlara ise AK Parti’de yer yoktur.

Başbakan’ımızın “Türk milliyetçiliğine kaymadık!” lafı ne Türk’ün, ne de milliyetçiliğin bizatihi kendisini olumsuzlayan bir laftır.

Burada kastedilen şeyin etnik milliyetçilik olduğu aşikârdır.

Her Türk milliyetçisi elbette ırkçı değildir.

Türk ve milliyetçilik tasavvurunu inanç değerlerimiz üzerinden tanımlayanlara ırkçı demek haksızlık olur.

Lakin Türkçülük üzerinden ırkçı/etnikçi bir milliyetçilik inşa etmek isteyenlerin varlığı da bir vakıadır.

Cumhurbaşkanı’mızın ve Başbakan’ımızın birbirini tamamlayan bu lafları milliyetçilik bahsinde durduğumuz olumlu yeri işaretlerken, Türkçülük-Kürtçülük üzerinden ırkçı/etnikçi milliyetçilikleri inşa etmeye çalışanlardan da beri olduğumuzu vurgulamaktadır.

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Akşenerci güruhtan birilerinin “Kripto Kürtçüler”i AK Parti’nin içinde arayan bakış açısının kimlerin imalatı olduğunu ve nasıl bir algı operasyonu için kullanıldığını elbette biliyoruz.

Öyle asılsız iddialarla kaleme sarılıyorlar ki bilmeyen de Erdoğan’ın çevresinde veya AK Parti’nin içinde “Kripto Kürtçüler” var sanır!

Kripto FETÖ’cülerin yeni numaralarından biri de bu.

FETÖ’cülerin bir kolu Erdoğan’ı “Barzani/Kürt düşmanı!” diye gösterip Barzani yanlısı kesilirken, FETÖ’nün kripto kolu da Erdoğan’ı çevresi Kürtçülerle sarılı bir lider olarak takdim edip MHP ile yürüyen ittifakı bozma yolunu deniyorlar.

Erdoğan’ın ırkçılık/etnik milliyetçilik laflarını çarpıtarak gündemde tutmalarının ve “Kripto Kürtçüler!”in varlığına dikkat çekmelerinin asıl sebebi bu işte!

Herkes bilsin ki AK Parti’mizin içinde ırkçı anlayışta olanlara zinhar yer yoktur.

İster Türklük, ister Kürtlük adına olsun kim ki ırkçılık yaparsa bizden değildir.

Erdoğan’a karşı Barzani’yi, Türkiye’ye karşı başka bir ülkeyi savunacak hiç kimse ne Erdoğan’ın çevresinde kendine yer bulabilir, ne de AK Parti’nin içinde.

Çok şükür partimizde böyle düşünen hiç kimse yoktur.

Aksini iddia edenleri tek tek isimlendirme yaparak ispata davet ediyoruz.

Hiç kimsenin ne Türkiye’nin, ne de AK Parti’mizin birliğini bozmasına izin veririz.

AK Parti’nin içine “ülkücülük” ve “milliyetçilik” kisvesiyle hamle yapan kripto FETÖ’cülerin tuzaklarının da farkındayız, biline!