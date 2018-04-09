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AKP'li Mehmet Metiner: Erdoğan'ı devirmek istiyorlar, Gül suskunluğunu bozmalı!

Fehmi Koru, "Aday olursa Gül'ü desteklerim" demişti

09 Nisan 2018 14:06

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, adını anmadan gazeteci Fehmi Koru'ya tepki gösterdi. Koru'nun iki gün önce yayımlanan "İlkeler önemli değilse neden yazar ki insan? Bir tarize cevabımdır" başlıklı yazısını eleştiren Metiner, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı olacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün suskunluğunu bozması gerektiğini söyledi. 

Metiner, Star'da "Abdullah Gül ne diyor?" başlığıyla yayımlanan (9 Nisan 2018) yazısında bu tür iddiaların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı devirmek isteyenler tarafından ileri sürüldüğünü savundu. 

Fehmi Koru, 7 Nisan'da yayımlanan yazısında şu ifadeye yer vermişti:

"Destek verebileceğim misyona sahip çıkarak adaylığını açıklasa Abdullah Gül, buna elbette sevinirim; herhalde sevinecek tek kişi de ben olmam. İki güçlü adayla gidilecek seçim ülkem için de görüntü olarak muazzam yararlı olur. Savunageldiğim çizginin her kesimden oy alabileceğini sandığım en güçlü temsilcisi, açıklayageldiği görüşlerinden biliyoruz, Abdullah Gül bugün; ama daha güçlü bir başkası bulunursa, onu da desteklerim."

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