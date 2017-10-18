AKP'li Mehmet Metiner: Erdoğan gerekli görürse o arkadaşımız, 'Bir değil, bin Melih Gökçek feda olsun' der

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin belediye başkanlarının istifasına ilişkin sorularını yanıtladı. Belediye başkanlarının partili belediye başkanları olduğunu anlatan Metiner, “Parti liderimiz gerekli gördüğünde, değişim isteği doğrultusunda her türlü tasarrufta bulunabilirler. O belediye başkanı arkadaşımız da der ki; eğer ben partime, davama zarar veriyorsam, ‘Bir Melih Gökçek değil bin Melih Gökçek feda olsun der." ifadesini kullandı.

CHP’nin AKP’li örgütlerde yaşananlar için ‘sandıkla gelen sandıkla gönderilmiyor’ açıklamalarını, “ Niye bunu 60 darbesinde bunu söylemediniz. Niye 28 Şubat ta seslendirmediniz. Ak Parti kapatılmak istendiğinde bunu söylemediniz. Geçin bunları, bunlar siyasi atraksiyonlar” diye değerlendirdi.

Metiner’in Gökçek ve belediye başkanlarına ilişkin açıklamları şöyle:

Sandıkla gelenin sandıkla gitmesi eğilimini CHP seslendiriyor. Yüzde 52 ile seçilmiş cumhurbaşkanın gayrı meşru ilan ediyor. Sandıkla gelen sandıkla gider diyor. Niye bunu 60 darbesinde bunu söylemediniz. Niye 28 Şubatta seslendirmediniz. Ak Parti kapatılmak istendiğinde bunu söylemediniz. Geçin bunları, bunlar siyasi atraksiyonlar. Belediye başkanlarımız partili belediye başkanlarımızdır. P partimiz tarafından aday gösterilmiş ve seçilmiştir. Dolayısıyla partimiz, parti liderliğimiz gerekli gördüğünde değişim isteği doğrultusunda belediye başkanlarımızla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilirler. Kendi aramızda oturup konuşur, istişare ederiz. Deriz ki; bu saatten itibaren senin olmaman olmandan daha hayırlıdır denir. O belediye başkanı arkadaşımız da der ki; eğer ben partime, davama zarar veriyorsam, ‘Bir Melih Gökçek değil bin Melih Gökçek feda olsun der’. Biz Ak partili yiğitler böyle düşünürüz. Biz makamlarımıza tutunan insanlar değiliz kimse bizim üzerimizden sandıkla gelen sandıkla gönderilmiyor, görevden el çektiriliyor gibi demokrasi havariliği yapmasın. Biz partimize, ülkemize, davamıza zarara verecek hiçbir hareketin içinde olmayız. Partili aidiyetimiz var. Belediye başkanı, milletvekili de olsa partili aidiyetimiz var. Parti genel başkanımız, partimizin yetkili kurulları bizim görevlerinizden ayrılmanız hayırlı olur derse, başımızın üstende yeri var der itirazsız kabul ederiz.

(İstifa eden belediye başkanlarıyla ilgili soruya) İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız nasıl bir olgunlukla makamını bıraktı. Yerine gelen belediye başkanımız da aslanlar gibi çalışıyor. Yani görevi bırakın arkadaşlarımız başka görevlerde değerlendirilebilir. Partili kimliklerini kaybetmiyorlar.

(Gökçek sorusu) Melih Gökçek liderine ve partisine bağlı bir insandır. Göreceksiniz kendisi ve Ankara için en doğru kararı verecektir. Melih Gökçek üzerinden sorun bekleyenler yanılırlar ne Gökçek bir sorundur ne de üzerinden ak parti de sorun oluşturmak isteyenler amaçlarına ulaşabilir. Melih Gökçek istifa ederse daha fazla büyür. İstifa etmezse kendi kararıdır. Gerekli istişareler yapıldıktan sonra bize görev tevdi edildiğinde onu yaparız. Görevlerimizden, makamlarımızdan çekilmemiz gerektiği söylenirse biz onu yaparız. Ne Ak partililerin ne de Gökçek’in başka bir davranışı olmaz.