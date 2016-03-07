AKP'li Mehmet Ali Şahin'den AB'ye: 3 milyar Euro'nuza ihtiyacımız yok, böyle tehditlere pabuç bırakmayız!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Avrupa'ya geçen göçmenlerin sayısının sıfıra doğru inmesi gerektiği şeklindeki açıklamalarına tepki göstererek, "Bizim sizin 3 milyar Euro'nuza falan ihtiyacımız yok. Biz böyle kaba tehditlere falan da papuç bırakmayız" dedi.



Mehmet Ali Şahin, memleketi Karabük'te Ovacık İlçesi'ne bağlı Yığınot Köyü'nü ziyaret etti. Şahin, köy konağında vatandaşlarla bir araya geldi. Köy konağında vatandaşlara seslenen Şahin, kaçak yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışırken denizde yaşamını yitiren mültecilerle ilgili Avrupa Birliği'ne seslenerek, "Biz göndermiyoruz ki kendileri kaçak yollarla gidiyor. Ege'de bir kısmı ölüyor bir kısmını sahil güvenlik ekiplerimiz kurtarıyor. Bir kısmı da karşı tarafa Yunanistan'a oradan da Avrupa'ya gidiyor. Suriye sorunu kendiliğinden mi doğdu? AB'ye sesleniyorum sizin bir rolünüz yok mu? Gelmemesi için ne yaptınız? 29 tane ülkesiniz. Nüfus itibariyle bu blok dünyanın en büyük blokudur. Parasal güç itibariyle de öyledir. Suriye'de iç savaş devam ederken ne yaptınız Allah aşkına? Şimdi bize 'Türkiye Suriyeli göçmen göndermesin' diyorsunuz. Bu sizin eseriniz. 400 bini aşan Suriyeli hayatını kaybetti 3 milyonu bize sığınmış. Bu insanların perişanlıklarının birinci nedeni Şam'da oturan Beşar Esad yönetimidir. Kendi halkına zulm ediyor. Ama bir takım ülkeler başta ABD, Rusya ve AB halkına bu zulmü yapan Beşar Esad'la işbirliği halindeler. Onun iş başında kalması konusunda açık ve gizli destek içerisindeler. Suriye halkı kendisinin tayin edeceği konusunda sizin hiçbir rolünüz olmadı. Hiçbir yönlendirmeniz olmadı. Kendi haline bıraktınız orayı. Sonra diyorsunuz ki Türkiye Suriye'den göçmenleri bize göndermesin" diye konuştu.



"Biz bunları bize karşı yapılmış küçültücü ifadeler olarak değerlendiririz "





Şahin, AB Dönem Başkanı Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Türkiye'nin sıfır göçmen göndereceği konusunda taahhütte bulunması halinde 3 milyar Euro'yu verecekleri şeklinde bir açıklama yaptığını hatırlatarak şunları söyledi:

"İnanıyorum ki başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Dışişleri Bakanımız gerekli açıklamayı yapacaktır. Ben diyorum ki bizim sizin 3 milyar Euro'nuza ihtiyacımız yok. Biz böyle kaba tehditlere falan da pabuç bırakmayız. Dolayısıyla Yunanistan'a AB olarak sürekli para aktarıyorsunuz. Belki 100 milyar Euro'dan fazla para aktarmışlardır. Şimdi Yunanistan'dan da göçmen gelmesin diye para aktarıyorlar. Ama bizimle 'Sıfır göçmen göndereceksiniz' diye pazarlık yapıyorlar. Biz bunları bize karşı yapılmış küçültücü ifadeler olarak değerlendiririz ve bu beyanları kabul etmemiz Türkiye olarak mümkün değildir. BM'den ne kadar para geldi? Hiç. Devede kulaktır. Hani BM'nin göçmen politikası vardı? Biz Elhamdülillah büyük bir devletiz. Türkiye'nin üstlenmiş olduğu bu sorumluluğu dünya da hiçbir ülke bizim kadar fedakarlıkla üstlenemez görevini de yerine getiremez. Dünyada şu anda topraklarında en fazla göçmen barındıran ülke Türkiye'dir. Böyle bir durumla karşı karşıyayız."