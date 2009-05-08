AKP'li meclis üyesinden gazeteciye dayak

Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutlar Beldesi'nde yerel bir gazetenin muhabiri 44 yaşındaki Sedat Şahiner, AKP'li Belediye Meclis Üyesi Abdullah Pişkin tarafından belediye binası içinde sille tokat dövüldü. Olay anı belediyenin güvenlik kameralarına yansıdı.



Alanya'nın Mahmutlar Beldesi'nde günlük yayınlanan Mahmutlar Haber Gazetesi'nin muhabiri Sedat Şahiner, belediye meclis toplantısını izlemek üzere bugün öğleden sonra belediye binasına geldi. Şahiner'in toplantının sonuna gelindiğinde salondan ayrılmasının ardından, AKP'li Meclis Üyesi Abdullah Pişkin de koşar adımlarla salondan çıkarak yanına geldi. Pişkin, kısa bir süre konuştuğu gazeteci Şahiner'e tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Belediyenin merdivenlerinde gazeteciyi döven AKP'li Meclis Üyesi Abdullah Pişkin'i güvenlik personeli güçlükle sakinleştirdi. Gazeteci Şahiner'in saldırıda fotoğraf makinesi kırıldı. Belediyenin güvenlik kameraları da olayı saniye saniye kaydetti. Olay yerinden ayrılan gazeteci Sedat Şahiner, Mahmutlar Jandarma Karakolu'na giderek Pişkin'den şikayetçi oldu. Şahiner daha sonra Alanya Devlet Hastanesi'ne giderek darp edildiğine dair rapor aldı.



Seçim öncesindeki yazısına kızmış



Mahmutlar Haber Gazetesi Muhabiri Sedat Şahiner, saldırı sonrasında yüzünde darp izi, dişlerinde zarar ve ağzında zedelenme meydana geldiğini söyledi. Pişkin'le daha önce aralarında bir husumet bulunmadığını belirten Şahiner şunları söyledi:



``Meclis toplantı salonundan çıktıktan sonra arkamdan seslenerek beni durdurdu. Yerel seçimler öncesinde Mahmutlar Belediye eski Başkanı AKP'li Alaattin Çakır'ın, bir pazarcı kadınla ettiği kavgayı köşe yazımda kaleme almıştım. Pişkin, bana bu olayı hatırlatarak, `Senin yazına cevap, al sana' diyerek yumruk atmaya başladı. Bir meclis üyesi, bir gazeteciyi dövüyorsa halka nasıl hizmet edecek? Kendisini istifa etmeye davet ediyorum.''



Mahmutlar Belediye Başkanı CHP'li Ali Çelik de, ``Olaydan sonra salondan çıkarak aşağıya indim. Her ikisi de olay yerini terk etmişti. Konu jandarmaya intikal etti. Kim olursa olsun, meclis üyesinin bir vatandaşa tekme tokat saldırması doğru değil'' dedi. (AA)









