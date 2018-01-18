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AKP'li meclis üyesi evde ölü bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

18 Ocak 2018 11:26

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, Serdivan Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi Mahmut Yılmaz evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın cesedi, savcılık incelemesi sonrası Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz, kayınpederinin Maksudiye Mahallesi'ndeki evine geldi. Bir süre sonra burada Yılmaz'ın hareketsiz şekilde bulunması üzerine, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin, kesin ölüm nedeninin tespiti için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderileceği öğrenildi.

Yılmaz'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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