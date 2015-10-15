AKP'li Lütfi Elvan: Gerekirse Twitter kapatılır

AKP Antalya Milletvekili ve eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Ankara’daki bombalı saldırı öncesinde sosyal medyadan saldırı olacağına ilişkin mesajlar atan kullanıcı bilgilerini Twitter’ın ilk başta paylaşmamasına ilişkin olarak, “Her türlü tedbiri almak bizim görevimizdir. Böyle bir girişim içerisine girmesi halinde gereken neyse o yapılır, gerekirse Twitter kapatılır” dedi.

Twitter, "Bomba' Ankara'da patlayacak!.." gibi paylaşımlarla Ankara saldırısına önceden işaret ettiği iddia edilen kullanıcılarının IP adreslerini ilk etapta vermemiş, daha sonra bu bilgileri paylaşmak zorunda kalmıştı.

AKP Mersin Milletvekili adayı da olan Lütfi Elvan, TGRT Haber'de yayınlanan “Neler Oluyor” programında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Elvan, Ankara Garı önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili, “Sadece kuklalar ve maşalar değil, o maşayı tutanlar, o kuklayı oynatanlar mutlaka ortaya çıkacak. Devletimize, milletimize, bayrağımıza, ülkemize yapılan bu saldırıyı biz kınıyoruz, lanetliyoruz. Milli birliğimiz ve beraberliğimiz hedef alınmıştır burada. Kardeşliğimiz hedef alınmıştır. Teröre ve şiddete asla boyun eğmeyeceğiz. Bu konuda kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Ankara Garı önündeki bombalı saldırı sonrası HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarını eleştiren Elvan, “Olaydan sonra Demirtaş çıkıp ‘bu devlet tarafından gerçekleştirilmiştir’ diyor. Utanmadan, alçakça bir saldırıda bulunuyor. Son derece ayrılıkçı ve kışkırtıcı bir tutum içerisinde? Sanki Demirtaş bu olayın olacağını önceden biliyormuş, nasıl bir yaklaşım içerisinde olacağını önceden dizayn etmiş ve bir şekilde olay olur olmaz böyle bir ifade kullanıyor. Bu devletine olan saygısızlık, hukukuna olan saygısızlık, millete saygısızlık. Terör örgütü, terör örgütüdür. PKK’ya gelince ‘terör örgütü değil’, ama başka örgütler olunca terör örgütü.

Davutoğlu: IP adresleri alındı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün akşam Show TV canlı yayınında Ankara Garı’ndaki saldırı öncesi Twitter'da yapılan paylaşımlarla ilgili olarak şöyle konuşmuştu:

"Bir taraftan orada ceset parçaları, diğer taraftan bu süreç içinde bütün sanal medya iletişimleri tetkik edildi. Yatay yani değişik örgüt telsiz konuşmalarından, Twitter üzerindeki paslaşmalardan tetkik edildi ve bazı Twitter hesaplarında çok ilginç bulgulara rastlandı. İşte ‘Ankara’da bomba patlayacak’, ‘şöyle olacak’, ‘Suruç versiyon iki olacak’ diye bir şey var, ‘Suruç’un ikinci versiyonu.’

Şimdi bunların bir kısmı, kimliği tespit edilmesi zor şeylerdi, yani bir paravan isim. Bunun için Twitter hesabı, şeyine başvuruldu ve IP adresleri alındı. Onun üzerinde çalışıldı ve bu isimlerden iki tanesi, şu anda gözaltına alınan, PKK’yla irtibatlı, geçmişte PKK’yla bazı iltisakları olmuş ve bazı eylemlere katılmış kişiler ve onların networküne bakıldığında da yine şimdi soruşturmanın gizliliği, selameti açısından detaya girmeyeceğim şekilde Türkiye’de sansasyonel bazı işlere imza atmış bazı isimlerle olan irtibatları var."

"Gereğini yaparız"

Lütfi Elvan, patlamanın olduğu günden önce Twitter’dan “Ankara’da yarın bomba patlayacak” mesajını atan kullanıcıların bilgilerinde PKK ve DEAŞ örgütlerine ait bulguların bulunması ve Twitter yönetiminin ilk aşamada bu kullanıcılara ait bilgileri “özel hayatın gizliliği” nedeniyle paylaşmamasıyla ilgili olarak, “Bir terör hadisesi oluşuyor, bu terörün arkasında kim var araştırmaya çalışıyorsunuz, bununla ilgili yargı kararınız var ve Twitter kalkıp böyle söylüyorsa, biz de burada gereğini yaparız. Bunun gereği şudur; her türlü tedbiri almak bizim görevimizdir. Eğer terörle mücadele gerekiyorsa bunu biz yapacağız. Ama Twitter’ın kalkıp da terör örgütünü koruma gibi bir eğilim içerisine girmesi kabul edilemez. Böyle bir girişim içerisine girmesi halinde gereken neyse o yapılır, gerekirse Twitter kapatılır. Teröre karşı mücadele etmekte kararlıysalar bize bu konuda yardımcı olmak zorundalar. DEAŞ, Esad’a destek vermekten bahsediyor ve Esad’a destek veriyor, Esad, PYD’ye destek veriyor, PYD, PKK’ya destek veriyor. Kendi içerisinde bir döngü var. Bunların hepsi terör örgütü” değerlendirmesinde bulundu.

Elvan, patlamada adı geçen eylemcilerin PKK ve DEAŞ ile olan bağlantıları hakkında, “Terör örgütlerinin öyle bir yapısı var ki, bu örgütler bir teröristi bugün PKK için kullanır, yarın IŞİD’in içerisinde yer alır, bir sonraki gün DHKP-C’nin içerisinde yer alır. Nitekim 7 Haziran seçimlerinden önce oldu. Adana, Mersin’de bir takım HDP binalarında patlamalar oldu. HDP binalarına yönelik saldırılarda saldırıyı düzenleyen kişi, bizatihi HDP ile iç içe olan HDP bayrağını taşıyan, HDP bayrağıyla mitinglere katılan bir vatandaş. Ama HDP binasına saldırı yapıyor. PKK terör örgütü gerekirse, kendi içindeki bir takım insanları bile öldürebiliyor” şeklinde konuştu.

“Arkadaşlarımızın suçlu olduğu anlamına gelmez”

Elvan, Ankara Garı saldırısının AKP’nin önünü kesmeye yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, saldırıda istihbarat zaafının olduğu yönündeki iddialar ile emniyet ve şube müdürlerinin açığa alınmasıyla ilgili, “Terör konusunda oldukça deneyimli bir istihbarat birimimiz, yine oldukça emniyet birimlerimiz var. Bugüne kadar yüzlerce hadiseyi engellediler. Bu süreçle alakalı herhangi bir zaafiyet söz konusu mu diye bir tahkikat yapılıyor şu anda. Bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi için böyle bir uygulamanın yapılması yerindedir diye düşünüyorum. Sürecin çok daha şeffaf bir şekilde işlemesi gerekiyor. O ilgili emniyet müdürümüzün orada bulunması halinde belki bu soruşturma tahkikat sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi mümkün olamayabilir. Görevden alınan arkadaşlarımızın suçlu olduğu anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun İçişleri ve Adalet Bakanlarının istifa etmeleri gerektiğini söylemesi hakkında Elvan, “Terörle ilgili olarak Sayın Başbakanımız Sayın Kılıçdaroğlu’na ve Sayın Bahçeli’ye çağrıda bulundu. Bunun karşılığında Kılıçdaroğlu, nezaket gösterdi ve Başbakanımızla bir araya geldi. Bu girişimi yapıcı ve olumlu buluyorum. Ancak o görüşmeden sonra, içeride konuşulan bir takım hususların, kalkıp siyasi ranta dönüştürülmesi ve terörle ilgili bir araya gelindiği ortamda, terör dışında birçok konunun Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilmesi, bunun da bir malzeme olarak kullanılıp siyasi ranta dönüştürülmesi son derece yanlış ve yakışıksız. Sayın Kılıçdaroğlu, 7 Haziran’dan sonraki tutumundan farklı bir tutuma mı geçiyor diye bir soru işareti kafamda oluştu” diye konuştu.

Bir buçuk senede dördüncü seçime girildiğini kaydeden Elvan, üst üste seçimin getirdiği bir yorgunluğun olabileceğini ancak böyle bir yorgunluğun AKP’de bulunmadığını söyledi.