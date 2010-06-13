AKP'li lastikçiye 254 maden ruhsatı

T24 - Düzenleme ona yaradı Kayseri’de otomobil lastik ticareti yapan AKP İl Başkanı Mahmut Cabat’ın, hükümetin 2004 yılında yaptığı düzenlemeden sonra toplam 254 maden arama ruhsatı aldığı ortaya çıktı. CHP milletvekili Kulkuloğlu, “Kapattığı arama alanı Yalova ilinin 11 katı büyüklüğünde” dedi.



Lastikçilikten fabrikatörlüğe AKP’li Cabat’ın aldığı maden arama ruhsatlarından daha sonra 95’ini sattığını, 45’ini terk ettiğini belirten Kulkuloğlu “Bugün kendisinde 117 arama ruhsatı ve gazlı içecek firmalarına karbondioksit gazı çıkarıp satan bir fabrika var” diye konuştu.





AKP ’nin 2004 yılında yaptığı yasal düzenleme öncesi “Bizim Oto Lastik Ticaret” ile otomobil lastik ticareti yapan Kayseri AKP İl Başkanı Mahmut Cabat’ın, düzenlemeden sonra toplam 254 maden arama ruhsatı aldığı ortaya çıktı.



CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, hükümetin 2004 yılında yaptığı yasal düzenleme öncesi “Bizim Oto Lastik Ticaret” ile otomobil lastik ticareti yapan Kayseri AKP İl Başkanı Mahmut Cabat’ın, düzenlemeden sonra toplam 254 maden arama ruhsatı aldığını söyledi.



CHP’li Kulkuloğlu, “Bunlardan 45’ini terk etmiş, 95’ini devretmiş, yani satmış. Aldığı ruhsatlarla kapattığı arama alanı 4300 km2. Yalova ilinin 11 katı büyüklüğünde.



Bugün kendisinde 117 arama ruhsatı ve gazlı içecek firmalarına karbondioksit gazı çıkarıp satan bir fabrika var” diye konuştu.



Cumhuriyet’e konuyla ilgili bilgi veren Kulkuloğlu, Türkiye’nin yeraltı zenginliklerini yabancılar da dahil özel sektöre açan AKP düzenlemesinden, öncelikle AKP’lilerin yararlandığını belirterek şunları söyledi:



“Kayseri AKP İl Başkanı Cabat’ın, ortak olduğunu bizzat kendi ağzı ile bir TV kanalındaki söyleşide de itiraf ettiği gibi çevresi ile 2005’ten bu yana 740 maden ruhsatı almış. Toplam kapattıkları alan 11.281 km2. O da Yalova ilinin 28 katı büyüklüğünde. Burada usulsüz bir işlem yapılmamış. Ancak ilginç olan ve dikkat çeken konu; gerek il başkanı, gerekse çevresi hiçbir mali bildirimde bulunmamışlar. Bu dönemde AKP İl Başkanı ve çevresi bu ruhsatları almak için harç ve teminat olarak yaklaşık 7 milyon lira harcıyorlar. Bu parayı nereden buluyorlar belli değil çünkü gelir beyanları ‘0’. Ruhsat tacirliği yapılıyor. Elde edilen satış bedelleri ve kârlar beyan edilmediği için bu işten ödenen gelir vergisi de ‘0’, KDV beyanı da ‘0’. Şahsı adına aldığı ruhsatlar için devlete ödenen harç ve teminatlar, beyanname vermeyip gelir göstermeyeceği için beyan edilmiyor, yani gider ‘0’.”





