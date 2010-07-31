AKP'li Kuzu'nun CHP'nin 35. maddesine yorumu:

T24 - CHP'nin 35. Madde ile ilgili önerisine AKP tarafından çok sert eleştiler geldi. Vekil Çelik, CHP'nin hazırladığı 35. maddenin içeriğinin şimdikinden daha vahim olduğunu söyledi.



Bir diğer tepki ise bu konunun hemen değil iyice düşünülerek hazırlanması gerektiğini savunan Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'dan geldi:



Burhan Kuzu: Darbe yapılması için daha çok yetki veriyor. Ramazan’dan sonra komisyonda konuşuruz. Herhalde Ramazan’ın sonuna kadar askeriye bir darbe yapmaz.”





Çelik: SİLAHLI ANAYASA MAHKEMESİ OLUR!



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, CHP’nin hazırladığı 35. maddeyle ilgili değişikliğin ‘Darbeye daha fazla zemin hazırladığını’ iddia etti. Çelik, “Kesinlikle 35. maddeyi ortadan kaldıracak değil daha pekiştirici” yorumu yaptı: “CHP, 12 Eylül Darbe Anayasası’na hayır demenin dayanılmaz ağırlığı altında ezilmektedir. Bu yüzden göstermelik ve kendine göre telafi edici bazı manevralar yapmatadır. Geçmişte darbelerle anılan, darbelere şakşakçılık yapan, darbelerin arkasındaki teşvik edici güç olan CHP, jakoben militarist tumumunu, statükocu yapısını telafi etmek için manevralar yapıyor. Bunlar kamuoyunun gözü önünde cereyan ediyor ve göstermelik suni gümdemler oluşturmaya çalışıyorlar. 35.Maddeyi kaldıralım dediler ama bu madde ile ilgili teklif ettikleri metne baktığımız zaman, o metin Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) silahlı bir Anayasa Mahkemesi’ne dönüştürüyor. Anayasa Mahkemesi önemli bir mahkemedir. Ama burada adeta anayasal bir denetim yapma yetkisi veriyor TSK’ya. Eskisinden çok daha kötüye götürücü ve kesinlikle 35.Maddeyi ortadan kaldırıcı değil pekiştirici ve darbelere daha fazla bir alt yapı sağlayan bir teklif getirdiler. Göz bile boyayamadılar açıkçası.”





Arınç: Şemdinli hakimi için ne yaptın



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP’nin son açılımlarını samimiyetsiz buluyor, CHP’nin 35. Madde teklifi inceleyeceklerini söyleyen Arınç, “Geçmişin hatalarını telafi ediyoruz” diyen Kılıçdaroğlu’na şu soruyu yöneltti: Yaşar Büyükanıt’ın talimatıyla, Genelkurmay’ın emriyle Şemdinli Davası’nın savcısı Ferhat Sarıkaya, HSYK’nın kararıyla meslekten men edildi ve açlığa mahkum edildi. Bu adalet tarihinde bir ilktir. Şemdinli olaylarıyla ilgili iddianame hazırlayan savcı, Büyükanıt’ın ismini de iddianameye koyarak birtakım suçlamalarda bulunmuştur. Buna karşı Sayın Baykal’ın ve arkadaşlarının savcıyı itham eden sözleri var. Büyükanıt’ı ve TSK’yı alkışlayan sözleri var. ’27 Nisan’da biz yanlış yapmıştık’ diyen Sayın Kılıçdaroğlu, Şemdinli Davası’nın savcısı hakkında da yanlış yapılmış mıydı?’ diyor mu?”









