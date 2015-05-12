AKP'li Kuzu'dan 'zeka ürünü' tweet: Ekmek için Ekmelettin, domuz eti için Selahattin!

AKP İstanbul Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Twitter’da Akşam gazetesinin dünkü manşetinde (11 Mayıs 2015) yer alan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Almanya ziyareti sırasında “domuz jambonlu sandviç” yediği iddiasına gönderme yaptı. Kişisel Twitter hesabından mesaj atan Kuzu, “Ekmek için Ekmelettin, domuz eti için Selahattin. Gençler bunları böyle tekerleme yapmış. Gerçek bir zeka ürünü” dedi.

“Domuzlu kahvaltıda Diyanet için fetva” manşetini kullanan Akşam'ın hedef gösteren bir üslupla kaleme alınan haberinde, Demirtaş’ın Alman gazetecilerle kahvaltı sırasındaki söyleşisinde “3 kat domuz pastırması” yerken Diyanet’în kaldırılması konusundaki görüşlerini aktardığı öne sürülüyordu.

Burhan Kuzu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

AKP milletvekili Mehmet Metiner ise bir televizyon programında haber üzerine “domuz salamının hatta domuzluğun hiçbir mahsuru yok” demişti.