AKP'li Kuzu: CHP ve HDP milletvekillerine ait suç dosyaları hazırlanmış!

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, CHP ve HDP milletvekilleri hakkında suç dosyaları hazırlandığını öne sürdü. Kuzu, "CHP ve HDP milletvekillerine ait suç dosyaları hazırlanmış. Suçlar ağırlıklı olarak bölücülük. İçinde CHP milletvekil Tur Y. Biçer de var" diye yazdı.

Twitter hesabından yayınladığı bir mesajda CHP ve HDP milletvekillerine ait suç dosyaları hazırlandığını, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in de hakkında suç dosyası hazırlanan kişilerden biri olduğunu iddia eden Kuzu'ya Biçer cevap verdi: