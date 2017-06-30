T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li Kuzu: CHP ve HDP milletvekillerine ait suç dosyaları hazırlanmış!

"Sarayda mı hazırlıyorsunuz? Talimatla mı yazdırıyorsunuz?"

30 Haziran 2017 17:26

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, CHP ve HDP milletvekilleri hakkında suç dosyaları hazırlandığını öne sürdü. Kuzu, "CHP ve HDP milletvekillerine ait suç dosyaları hazırlanmış. Suçlar ağırlıklı olarak bölücülük. İçinde CHP milletvekil Tur Y. Biçer de var" diye yazdı.

Twitter hesabından yayınladığı bir mesajda CHP ve HDP milletvekillerine ait suç dosyaları hazırlandığını, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in de hakkında suç dosyası hazırlanan kişilerden biri olduğunu iddia eden Kuzu'ya Biçer cevap verdi:

ETİKETLER

CHPHDPAKPBurhan KuzuTur Yıldız BiçerTwittersuçsuç dosyası
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-06-30T17:26:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/akpli-kuzu-chp-ve-hdp-milletvekillerine-ait-suc-dosyalari-hazirlanmis,411881","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/akpli-kuzu-chp-ve-hdp-milletvekillerine-ait-suc-dosyalari-hazirlanmis,411881"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24