AKP’li Kuzu: 3’üncü havalimanı Hollanda’yı kaygılandırıyor

AKP İstanbul Milletvekili ve anayasa profesörü olan Burhan Kuzu, yapımı devam eden 3’üncü havalimanının Almanya’yı korkuttuğu iddiasını tekrarlarken, Hollanda’yı da kaygılandırdığını öne sürdü.

Kuzu, Almanya’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ye miting izni ve salon verilmemesiyle başlayan Ankara-Berlin gerilimi için "Nasıl bunu engellerim, bütün mesele o. Üçüncü havalimanı yapıldıktan sonra çıldırdı onlar. Çünkü Frankfurt Havaalanı hemen hemen kapanmak üzere. Bunlar Almanya için bir dert oldu asıl mesele bu" ifadelerini kullanmıştı.

Kuzu, bu sefer 3’üncü havalimanının Hollanda’yı kaygılandırdığını ileri sürdü.

Kuzu, Twitter’dan paylaştığı mesajında “Almanya'nın ve Hollanda'nın gerçek korkusu, gelişen ve büyüyen Türkiye gerçeği. Hele 3. havalimanı her iki ülkeyi çok kaygılandırıyor” diye yazdı.