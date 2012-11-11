Pervin Buldan: AKP'li Kürt vekillerinin şerefi varsa Başbakan'ın karşısına dikilsinler

Beyoğlu’nda, aralarında BDP Milletvekili Pervin Buldan’ın da bulunduğu bir grup, açlık grevlerine destek için eylem yaptı. Polis, Pervin Buldan’ın, AKP’li Kürt milletvekillerini hedef alan konuşması sırasında grubun etrafını TOMA araçlarıyla sarınca gerginlik yaşandı. BDP'li milletvekili Pervin Buldan, burada yaptığı basın açıklamasında, "'AKP'li Kürt milletvekillerinin şerefi varsa Başbakan'ın karşısına dikilsinler” dedi.

BDP, DİSK, KESK ve çeşitli sivil toplu kuruluşlarının destek verdiği eyleme katılan yaklaşık 5 yüz kişi, saat 15.00 sıralarında Tünel Meydanı’nda toplanarak, Taksim Meydanı’na yürüdü. "Ölüm değil, çözüm istiyoruz" yazılı pankart taşıyan eylemciler, "Tecridi kaldırın, ölümleri durdurun", "Faşizme karşı omuz omuza" şeklinde sloganlar attı. Zaman zaman İstiklal Caddesi’nde oturan eylemcileri, çevik kuvvet ekipleri takip etti. Taksim Meydanı’nda oturarak eylemi sürdüren eylemciler burada yapılan konuşmalara sloganlar atarak destek verdi.

'AKP'li Kürt milletvekillerinin şerefi varsa Başbakan'ın karşısına dikilsinler'

Burada bir konuşma yapan Pervin Buldan, açlık grevlerinin anadilde eğitim, anadilde savunma ve Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarında düzeltme yapılması için devam ettiğini belirterek,

"Binler zindanda bedenini ölüme yatırırken, AKP’li Kürt milletvekilleri rant peşinde koşarak, TBMM’de şu anda Büyükşehir belediye yasasını çıkarıyorlar. Evet vicdanı olmayan, şerefi olmayan AKP’li Kürt milletvekillerine seslenmek istiyorum. Siz, Büyükşehir belediye yasasını çıkarmaya çalışırken, sizin mesai arkadaşlarınızdan 7 kişi şu anda Diyarbakır’da bedenini açlığa yatırmış durumda. Ve onlardan bir tanesi Kürt değil, Türk. Sizden daha şerefli, daha onurlu. Rant peşinde koşan AKP’li Kürt milletvekillerinin eğer biraz vicdanı varsa, birazcık şerefi varsa Başbakanın karşısına dikilip, Kürt olduklarını, cezaevlerinde ölümlerin çıkmaması için, açıklama yapmalarını bekliyoruz" dedi.

Bu sırada, grubun uzağında bekleyen çevik kuvvet ekipleri ve Toplumsal Müdahale Araçları (TOMA), eylemcilerin etrafını sardı. Polis, eylemcileri dağılmaları yönünde uyardı. Polis, müdahale için hazırlanırken, eylemciler olay çıkmadan dağıldı.