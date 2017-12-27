AKP'li Külünk'ten Gül ve Arınç'a KHK tepkisi: Sayın Erdoğan’a başkalarının kirli omuzlardan ateş etmekten vazgeçin

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, pazar günü yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de(KHK) yer alan "15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı" hükmünü eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve onun tweetlerini retweetleyen Bülent Arınç'a tepki gösterdi.

AKP'li Külünk, tartışma yaratan KHK ile ilgili Twitter'da "696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum” paylaşımında bulunan 11. Cumhurbaşkanı Gül ve onun paylaşımlarını sayfasında paylaşan AKP kurucuları arasında bulunan Arınç'a tepki göstererek, "15 Temmuz’un arkasındaki İşgalci akla yaranmak ve alkışını alabilmek için Sayın Erdoğan’a başkalarının kirli omuzlardan ateş etmekten vazgeçin" dedi.

Külünk, Twitter'dan bulunduğu paylaşımları şöyle:

"Hep aynı güruhun(Gezi Kalkışması ve 15 Temmuz İşgalci örgütün Ve arkasındaki aklın)alkışladığı muhalif duruşlar sergileyen bu iki isme sokaktan mesaj var: Milletimiz ahde vefayı çok iyi bilir ve hakkı hak sahibine teslim eder. Sokakta aynı tezahüratla alkışlanmadığınızı bilin.

15 Temmuz’un arkasındaki İşgalci akla yaranmak ve alkışını alabilmek için Sayın Erdoğan’a başkalarının kirli omuzlardan ateş etmekten vazgeçin. Sizi omuzlarında taşıyan ANADOLU’nun masum insanlarının duygularının üzerinde yürümeyin. “Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır” deyin bilelim."