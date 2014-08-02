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AKP'li Külünk'ten Başkonsolosa: Bunun hesabını Ankara'da sorarım

AKP'li Metin Külünk Essen Başkonsolosu'na, engellli vatandaşın oy kullanamaması üzerine "Vatandaşa doğru muamele yapın" dedi

02 Ağustos 2014 20:49

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, seçim sandığında yaşanan bir gerginliğin ardından Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şule Özkaya'ya 'Ankara'ya döndüğümde bunun hesabını sorarım' dedi.

Almanya’nın Essen şehrindeki seçim sandığında engelli bir vatandaşa oy kullandırılmaması sonucu ağlaması ve sonrasında yaşanan özür krizinin ardından AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Külünk ve Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Şule Özkaya arasında büyük gerginlik yaşandı.

Hürriyet'ten İbrahim Ergül'ün haberine göre; Essen ve Münster Başkonsolosluklarının görev alanında yaşayan Türk vatandaşları için kurulan seçim bölgesinde yaşanan oy kullanamama krizi AKP İstanbul Milletvekili’ne yansıtıldı. Seçim bölgelerini dolaşırken şahit olduğu olay sonrası aileye milletvekili sahip çıktı.

Başkonsolosla görüşerek, sandık sorumlusunun aileden özür dilemesini istediğini belirten Külünk’e telefonla ulaştığımızda olayı doğruladı. Yaşanan sıkıntı hakkında şunları söyledi:

“Özürlü bir vatandaşımızın oy kullandırılmaması sonrası ağladığı ve sandık görevlilerinin bu aileden özür dilemesi gerektiğini söyledim. Sayın Başkonsolos’a ‘Bu çocuğu ağlatanı ağlatırım. Sizi de uyarıyorum. Essen Başkonsolosluğu’ndan çok şikayet geliyor, işinizi doğru yapın. Vatandaşa doğru muamele yapın... Doğru muamele yapmazsanız Ankara’da bunun hesabını sorarım’ dedim.”

 

Essen de aile ile görüştüm

 

Seçim bölgesi Essen’de aile ile görüştüğünü açıklayan Külünk konuşmasının devamında, “Vatandaşın hak ve hukukuna saygılı olmayan tutum ve davranışlardan dolayı Sayın Başkonsolos’a ‘Bu şahıstan, ağlayan bu çocuktan ‘sandık kurulu başkanı özür dilesin’ dedim. Sayın Başkonsolos bunu kabul etmemekte direndi. O zaman dedim ki; Sayın Başkonsolos, bu özürlü çocuğu ağlatan ağlar” ifadesini kullandı.

 

YSK’yı suçlamıştı

 

Külünk, Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) yurt dışı seçimlerde başarısız bir yönetim sergilemekle itham etmişti. Külünk, YSK’nın randevu inadının arkasında artık kötü niyet aradığını ifade etmişti. Dünkü açıklamasında Külünk, “Şu ana kadar Almanya’da 30-40 bin seçmenin oyunu kullandığı bilgisini aldım YSK’nın randevu sistemindeki ısrarı bu rakamın az olmasına neden oldu” demişti. Almanya’da 1 milyon 400 bin Türk seçmenin 92 bini oy vermek için randevu almıştı.

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