AKP'li Külünk'e tepki: İslam günahı tavsiye etmez; bu, hırsızlığın ispatı

AKP Milletvekili Metin Külünk’ün, “17 Aralık yolsuzluk soruşturmasıyla insanların günah işleme özgürlüğüne müdahale edildi.” açıklamasına tepkiler sürüyor.

Eski DGM Savcısı Mete Göktürk, “Hukuken öyle bir özgürlük yok. Suç işleme özgürlüğü vardır da cezasını çekme bedeli de vardır. Yargının baskı altına alınması ve bunun iktidarın en önde gelenleri tarafından yapılması yargıya olan bütün güveni sarsacaktır.” dedi.

Zaman gazetesinde yer alan haber şöyle:

AKP Milletvekili Metin Külünk’ün, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla ‘insanların günah işleme özgürlüğüne müdahale edildiği’ açıklaması toplumun her kesiminden tepkiye neden oldu. İşte görüşler:

'Cezasına razıysa sorun yok!'

Eski DGM Savcısı Mete Göktürk: “Hukuken öyle bir özgürlük yok. Suç işleme özgürlüğü vardır da cezasını çekme bedeli de vardır. Cezasını çekmeye razı olduktan sonra her türlü suç işlenir. Yargının baskı altına alınması ve bunun iktidarın en önde gelenleri tarafından yapılması, yargıya olan bütün güveni sarsacaktır. Devleti yönetenlerin daha dikkatli konuşması gerekir.”

'Suçu işleyen, cezasını çeker'

Boğaziçi Avukatlar Derneği Başkanı Avukat Fikret Duran: “Hiçbir hukuk sistemi kişilerin, kamunun malına, canına, kişilik haklarına zarar verilmesini cezasız bırakmamıştır. Suçu teşvik eden bu talihsiz beyanları duymak hayret verici. İddialarda yer alan rüşvet, karapara aklama, yargı görevi yapanı etkileme, ihaleye fesat karıştırma iddiaları çok vahim. Bunlar soruşturulup cezalandırılmayacaksa 14 bin hakim-savcı neyi soruşturacak? Talihsiz beyanlar.”

'Böyle bir özgürlük yok'

Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ergün Çapan: “Allah, Kur’an-ı Kerim’de zinayı, içki içmeyi ve insanlara zulmetmeyi yasaklamıştır. Ayrıca hadis-i şeriflerde haramlar Allah’ın harem dairesidir günah işlemek o daireye tecavüz etmektir. Günah işleme özgürlüğü diye bir şey yok. Kaldı ki bu insanın fıtratıyla da ters bir şey zıtlaşmak demek. Hiçbir kriteri, ölçüsü, dengesi olmadan söylenilmiş bir söz. Bu sözü anlamak mümkün değil.”

'Esas olan hukukun üstünlüğü'

Bugün Gazetesi köşe yazarı-Nazlı Ilıcak: “Kastını aşan bir ifade kullandı. Buna şahsen inanabileceğini ve savunabileceğini düşünmüyorum. Çünkü hukuk devletinde yaşıyoruz. Hukuk devletinde zaten referans günah-sevap olamaz. Hukuk devletinde referans hukukun üstünlüğüdür. Bir anlamda da bir hırsızlık yapıldığını kabul etmiş gibi oldu o cümlelerle.”

'İslam’a vurulmuş kara bir leke'

Gazeteci-yazar Nevval Sevindi: “Günah işleme özgürlüğü daha çok liberallerin savunduğu bir şeydir. Eğer AKP, günah işleme özgürlüğüne inanıyorsa kadın bedenine ilişkin yasalar, doğumun nasıl yapılacağı konusunda dayatma ve yasa değişiklikleri, her türlü sigara ve alkolün buzlanmasını nasıl yorumlayacağız? Konu hırsızlık, yolsuzluk olunca dinen tamamen yasaklanmış olan her şeyi mubah göstermeleri -estağfirullah- bunların dini yeniden kendilerine göre yazdıklarını düşündürüyor.”

Partisinin günahını kabul etti

Gazeteci-yazar Roni Margulies: “Ben şöyle düşünüyorum; bu adam bence ya içkili ya da bizim bilemediğimiz bir narkotik falan almış. Başka türlü bu kadar gülünç bir açıklama yapmak, üstelik bunu bir kahve sohbetinde değil de televizyonda yapmak anlaşılır gibi değil. Burada iki komiklik söz konusu; birincisi partisinin günah işlemiş olduğunu bir kere kabul etmiş oluyor. Bunun farkında bile değil. İkincisi ise, herkes her istediği suçu işleyebilir ondan sonra da ‘bu benim en doğal hakkım’ deyip yoluna devam edebilir. Hükümetin günah işleme hakkı diye bir şey olamaz. Günah işlediği takdirde bunun cezasını çekmek zorundadır.”

İslam, günahı tavsiye etmez

Prof. Dr. İsmail Köksal: “Günahları özgürlük kapsamında değerlendirmemek gerekir. Çünkü günahlar, hürriyetler helallerin yapılması için vardır. Günahı bir özgürlük gibi değerlendirmek, sanki İslam günahı tavsiye ediyormuş gibi gösteriyor. Çok yanlış bir şey bu. Allah insanları özgür bırakmış, iman edip etmemekle. Haramlara gidip gitmemeyi serbest bırakmış ama ‘haramlara gitmeyin’ demiş. Serbest bırakmış diye biz haramlara gidersek yanlış gerekçelendirme olur. O ayetlerin hadislerin İslami temelden saptırılması manasına gelir çok yanlış bir şey.”

Diyanet: Kur’an’da da sünnette de yeri yok

AK Partili Metin Külünk’ün açıklama beklediği Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Alo Fetva’ hattı, “İnsanların günah işleme özgürlüğü var mıdır?” sorusuna şu cevabı verdi: “Günah işleme özgürlüğü ifadesi Kur’an-ı Kerim ve sünnette yer almıyor. Dinen hoş bir ifade değil. Günah işlemede mümin özgür olamaz. Yani günah işler. İnsanın özgür bir iradesi vardır. Ama bu özgür iradesini iyilik için kullanmalıdır. Allah’ın emrine yönlendirmelidir. Daha doğrusu dinen bu ifade çok uygun bir ifade değil. Din, bu ifadeyi tasvip etmez. Bu ifade yanlış.”