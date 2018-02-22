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AKP'li Külünk: Abdülhamid yaşasaydı, Erdoğan'ın durduğu yerde dururdu

"Erbakan'ın hayalleri Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de başarıldı"

22 Şubat 2018 18:21

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında  Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun "Abdülhamid yaşasaydı Amerikan askerlerinin İncirlik'te konuşlanmasına izin vermezdi" sözlerini eleştirdi. Külünk, "Abdülhamid yaşasaydı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durduğu yerde dururdu. Neden? Çünkü, önümüzdeki yüz yıl şekillenmekte" dedi.

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, meslek odaları temsilcileri ve taksicilerin katılımıyla TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"Erbakan'ın hayalleri Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de başarıldı"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun şeker fabrikalarının özelleştirilmesine yönelik tepkisi ve "Abdülhamid yaşasaydı Amerikan askerlerinin İncirlik'te konuşlanmasına izin vermezdi" şeklindeki sözlerinin anımsatılması üzerine Külünk, "Abdülhamid yaşasaydı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durduğu yerde dururdu. Neden? Çünkü, önümüzdeki yüz yıl şekillenmekte" diye konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Külünk, bu kavramlarının arkasına saklanarak hükümetin eleştirilmesi yerine Necmettin Erbakan'ın 40 yıl önce söylediklerinin bugün gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılması gerektiğini, Erbakan'ın hayallerinin Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de başarıldığını söyledi.

 

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