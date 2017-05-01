AKP'li Külünk: 100 bin imza toplayıp, Erdoğan'a benzer birini aday çıkaracaklar

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 2019’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısına "kendisine benzer bir aday" çıkarılacağını öne sürdü. Külünk, “Erdoğan’a şeklen ama ruhen aklen değil şeklen sayın Erdoğan’a benzediğini zannettikleri ama asla benzemeyen birileri üzerinden bir muhalefet hazırlığı içindeler” diye konuştu.

Akşam'dan Pınar Işık Ardor’a konuşan Külünk, “Türkiye’de yeni bir muhalefet çıkacak” iddiasını ileri sürdü.

Metin Külünk'ün açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

- CHP içinde bir liderlik değişikliği bekliyor musunuz?

40 yıllık kaniden olmaz yani. CHP son kullanma tarihi gelmiş, tarihsel çöküş yaşayan bir partidir. Türkiye’de yeni bir muhalefet çıkacak. O muhalefeti 2019’a hazırlıyorlar.

- Kim hazırlıyor?

15 Temmuz’u kim organize ettiyse, işgal girişimini kim meşrulaştırmak için hala çaba sarf ediyorsa, kim referandumdan sonra tencere tava hep aynı hava hikayelerini bu ülkeye dayatmak istiyorsa, kim ajanlarını buraya sivil toplum kuruluşu, gazeteci, siyasetçi adı altında gönderiyorsa, kim bu ülkeyi içeride kırmaya götürmek için adım atıyorsa o güç. O güç 2019’da sayın Erdoğan’ın karşısına çıkacak. Erdoğan’a şeklen ama ruhen aklen değil şeklen sayın Erdoğan’a benzediğini zannettikleri ama asla benzemeyen birileri üzerinden bir muhalefet hazırlığı içindeler.

- İsim alabilir miyim?

Var ama konuşamam. Bazılarının yüz bin imza toplama işini şimdiden konuştuklarını biliyorum.

- Siyasetin içinde mi o kişi?

İçinde. Ama isim şimdilik saklı kalsın. Şu an önümüze baktığımız bir tek şey var; o da Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu partiye dönüp genel başkanımız olması.