AKP'li Kocabıyık'a 'Demirtaş'a hakaret'ten tazminat cezası

AKP İzmir Milletvekili ve Meclis Milli Savunma Komisyonu Üyesi Hüseyin Kocabıyık, “Demirtaş iti yargı kararına rağmen serbestçe geziyor. Onlarca şehit veriyoruz. Bu vatan haininin peşine düşecek bir savcısı yok mu ülkenin?” paylaşımı nedeniyle tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Kocabıyık, Hakkâri Şemdinli'de 10'u asker 18 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından 9 Ekim 2016’da Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a hakaret ederek, tutuklanması için hedef göstermişti.

Gazete Duvar'ın Mezopotamya Ajansı'ndan aktardığı habere göre, Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, müvekkiline yönelik sarf ettiği “it” ve “vatan haini” sözleriyle kişilik haklarına saldırdığı, ağır hakarette bulunduğu gerekçesiyle AKP'li Kocabıyık aleyhine 20 bin TL manevi tazminat davası açtı.

"Kişilik haklarına saldırı"

Karaman dava dilekçesinde, Kocabıyık’ın Demirtaş’a yönelik sarf ettiği sözlerin düşünce ve ifade özgürlüğü olmadığını, kişilik haklarına saldırı olduğunu belirtti.

Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Karaman’ın dava dilekçesini kabul etti. Dün görülen davanın 3’üncü duruşmasında Demirtaş’ın avukatının tazminat talebini yerinde bulan mahkeme, Kocabıyık’ı Demirtaş’a yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle 4 bin lira manevi tazminata mahkûm etti.

HDP'ye oy verenlere hakaret etmişti

Mahkeme, manevi tazminatın 10 Ekim 2016 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte Kocabıyık’tan alınarak Demirtaş’a ödenmesine karar verdi.

Kocabıyık, 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce de Twitter’da “Şehitlerimizin vebali HDP’ye oy veren şerefsizlerin üzerindedir. Allah belalarını versin. Yalıda viski içip HDP’ye oy verenlere ‘Şerefsiz’ diyemeyecek miyiz?” paylaşımda bulunmuştu.