AKP'li Kenan Sofuoğlu: Mesut Özil'e yapılanları çok iyi anlıyorum

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından gelen tepkilere karşılık Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil hakkında konuştu. "4 sene Almanya için yarıştım'' diyen Sofuoğlu, ''Hollanda'ya transfer olunca düzenim bozulmasın diye Almanya'da kalmak istedim ama sınır dışı edildim. Bu yüzden Mesut'a yapılanları çok iyi anlıyorum" dedi.

Mesut Özil’in “ırkçılık ve ayrımcılık” tutumuyla karşılaşmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Sofuoğlu, Özil’in yanında olduğunu söyledi.

“Alman hükümeti beni sınır dışı etti”

Sofuoğlu, Türkiye’de motosiklet sporunun yeterince bilinmediği için 2000’li yıllarda Almanya adına yarışmalara katıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“4 yıl Almanya adına yarıştım. Her şey çok güzeldi. Sonra Hollanda takımına transfer oldum. Bir anda her şey değişti. Kurulu düzenim olduğu için Almanya’da yaşamak istedim. Almanya hükümeti buna izin vermedi. Oturma iznim iptal edildi ve sınır dışı edildim. Şimdi Mesut Özil’e yapılanları çok iyi anlıyorum.”

“Özil asla yalnız değil”

“Mesut Özil bu kararıyla, ırkçılığa ve ayrımcılığa güzel cevap vermiştir'' diyen Sofuoğlu sözlerine şöyle devam etti:

''Irkçılık insanlığın en büyük düşmanlarındandır. Toplumların bu tür kabul edilemez davranış ve düşüncelerden kurtulması gerekir. Günümüzde teknoloji ile birlikte küçülen dünyada birbirine o denli yakınlaşan insanlar ırkçılık söylemlerinden kaçınmalıdır. Ne zamanki ırkçılığı spor sahalarından yok edersek, eminim tüm dünyada barış ve kardeşlik, spor ruhuna uygun şekilde kendisini gösterecektir. Özil asla yalnız değildir.”