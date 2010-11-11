AKP’li Kaynak Meclis'te olmayan vekiller yerine oy kullandı

T24

Dün 165’i geçemediler

MHP: Tespit edemedik



‘Görmem lazım’

AK Partililerin “maydanoz” olarak nitelendirdiği “görevi kötüye” kullanma suçunda cezaların indirilmesini öngören yasa teklifiyle kamuoyunun gündemine gelen AK Partili Veysi Kaynak, Meclis Genel Kurulu’ndaki önceki günkü görüşmeler sırasında bir anlamda “görevini kötüye kullanırken” objektiflere yakalandı. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:AK Parti’de çok sayıda milletvekili, hac, toplantı ve gezi gibi programlar nedeniyle Ankara dışında bulunuyor. İktidar grubundaki sayısal zaafiyet nedeniyle AK Parti, Genel Kurul gündeminde bulunan Sayıştay yasa tasarısı ve Yenilenebilir Enerji Kanun tasarısı gibi kritik düzenlemelerin görüşmelerini bayram sonrasına erteleyip, Meclis’e “Uluslararası Sözleşme” mesaisi yaptırıyor. Bu çerçevede önceki gün de Genel Kurul’da 22 uluslararası sözleşme görüşüldü.Genel Kurul’daki milletvekili sayısının, karar yeter sayısı için gerekli asgari 139 kabul oyu açısından kritik noktada olduğunu gören AK Parti yönetimi, önceden hazırlanmış pusula yöntemiyle işi sağlama yoluna gitti. Meclis’te bulunduğu ancak oylama sırasında Genel Kurul’da olmadığı farkedilen milletvekillerinin önceden imzalayarak hazırladıkları pusulalar devreye konularak uluslarası sözleşmeler ortalama 190-195 oy aralığıyla Meclis’ten geçirildi. Genel Kurul’daki oylamalarda “pusula” operasyonunu “görevi kötüye kullanma” suçunu işleyen kamu bürokratları açısından “af” niteliği taşıyan yasa teklifiyle gündeme gelen AK Parti K.Maraş Milletvekili Veysi Kaynak yürüttü. Kaynak, oylamalar sırasında sık sık kavasları çağırarak, çantasının altında sakladığı tomar tomar oy pusulalarından “yeterli” miktarını vererek, salonda bulunmayan arkadaşlarının “oylamaya katkı sunmalarına!” yardımcı oldu. Pusula operasyonunda AK Partili Ahmet Aydın da, Kaynak’a yardımcı oldu.Yaşanan ve objektiflere yakalanan “pusula operasyonu” dün Meclis kulislerinin ana gündem maddesiydi. AK Partili milletvekilleri ve grup yöneticileri gün boyu gazetecilerin olaya ilişkin sorularına muhatap oldular. Basının gözü Genel Kurul’un da üzerindeydi. Böyle olunca AK Parti yönetimi, Genel Kurul’daki oylamalar sırasında dün işi sıkı tuttu. Meclis’te bulunan tüm milletvekillerinin oylamalar sırasında Genel Kurul’a girmeleri için grup başkanvekilleri kuliste ve bahçede adeta vekil nöbeti tuttu. Ancak muhalefetten de görüşmelere katılım düşük olunca, AK Parti dün toplantı yeter sayısı için gerekli 184’ü bulamadı.MHP’li Mehmet Şandır, önceki günkü oylamalarda yapılan “hazır pusula” operasyonunun AK Parti’nin sık kullandığı bir yöntem olduğunu söyledi. Şandır önceki gün iç tüzük ihlalini hissettiklerini ancak somut tespitte bulunamadıklarını söyledi. TBMM’deki bazı oylamalarda salonda bulunmayan milletvekillerinin adına pusula gönderilerek “oy sahteciliği” yapıldığı eleştirisini sık sık kamuoyunun gündemine taşıyan CHP’li Kemal Anadol da “Bu işin nasıl yapıldığını onlar iyi bilir” dedi.Pusula operasyonu objektiflere yakalanan AK Partili Kaynak ise, olaya ilişkin sorularını yanıtlarken önce, “Ben komisyondaydım. Elektronik sisteme girmekte zorlanınca kendi pusulamı verdim” dedi. Kaynak, “Fotoğraflarda açık bir şekilde önünüzde çok sayıda pusula yer alıyor” anımsatması üzerine ise, “Fotoğrafları görmeden bir şey diyemem” demekle yetindi.