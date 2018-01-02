AKP'li Karaköprü Belediyesi'nde 'usulsüzlük' iddiası

Urfa’nın Karaköprü ilçesinde belediyeye ait arsalarda imar değişikliği yapılarak müteahhitlere satıldığı iddiaları, kentte usulsüzlük tepkilerine neden oldu. Evrensel'den Ali Güzel'in haberine göre, Belediye Meclisi'nde iddialara ilişkin verilen onlarca soru önergesine bugüne kadar net bir cevap verilmezken, satıldığı ileri sürülen arsaların kime, ne şekilde ihale edildiği bilinmiyor. Soru önergelerinin sahibi olan DBP’li meclis üyesi Serhat Erdem, belediye arazilerinin satıldığı yönündeki iddialarla ilgili “Karaköprü’ye gerçekten yazık” dedi.

1992 yılında köy statüsünden belde statüsüne geçen Karaköprü'nün, o yıllarda arazileriyle Türkiye’nin en zengin beldesi olduğu konuşuluyordu. Karaköprü, 20 yıl sonra, yani 2012 yılında ilçe sıfatı verildiğinde, şehirdeki en lüks binaların yükseldiği bir yer haline geldi. Karaköprü, bu kez de belediye tarafından parsellenerek satıldığı iddia edilen arsalarla gündemde. Son aylarda yerel ve sosyal medyada usulsüzlük iddialarıyla çalkalanan ilçe belediyesi, suçlamalara karşı sessizliğini koruyor. İddialarla ilgili Evrensel’e konuşan DBP’li Meclis Üyesi Serhat Erdem, müteahhitlere satıldığı söylenen arsalarla ilgili meclise defalarca soru önergesi verdiğini ancak net bir cevap alamadığını söylüyor.

Belediye iddialara sessiz

“Karaköprü Belediyesinin imar planında çocuk bahçesi, semt pazarı, belediye hizmet alanı yerleri olarak görünen yerlerde daha sonra imar değişiklikleri yapılarak, bunların parsellenip satıldığı yönünde duyumlar aldık” diyen Serhat Erdem,“Bununla ilgili belediye meclisine soru önergeleri vererek akıbetini sorduk. Söz konusu yerlerin hangi tarihlerde parsellenip satıldığı, hangi belediye başkanı tarafından ihale edildiği, bu yerlerin ne kadar paraya satıldığı, bu paraların nereye harcandığını ve satılan yerlerin planı için başka yerlerde yer tahsisi yapılıp yapılmadığını soru önergeleriyle öğrenmeye çalıştık. Belediye başkanı çoğuna cevap vermeyerek sözlü olarak “bizim dönemimizde yapılmadı” diye konuştu. Erdem, "Tabi biz tarihleri ile birlikte sormuştuk. Cevap vermeyerek aslında yasal suç işlemiş oluyorlar. Normalde 15 gün içerisinde yazılı soru önergelerimizin mutlaka cevaplanması gerekir” diyerek soru önergelerine yanıt beklediğini söyledi.

Hastane alanı da konuta çevrildi

Karaköprü’de gündeme gelen konular arasında, Kadın ve Çocuk Doğum Hastanesi için ayrılan ancak imar değişikliği yapılarak satıldığı belirtilen bir arazi de bulunuyor. Erdem’in bu konudaki açıklama ve tepkisi ise şu şekilde oldu:

“Karaköprü’de kadın doğum ve çocuk hastanesi için ayrılan bir arazi, yaklaşık 2 ay önce konut arazisine çevrildi. Bunu da belediye başkanına sorduk ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen yapıldığı söylendi. Halbuki ilçede ihtiyaç olan bir hastane projesinin konut alanına çevrilerek satılması doğru değildi. Buna belediye başkanları ve milletvekillerinin de tepki göstermesi gerekiyordu ama yapmamışlar.”

Belediyenin, imar planında ilçenin ortak kullanım alanı olarak görünen arazileri sattığı yönündeki iddiaların yanı sıra, mevcut parkların içine taziye evi yapması veya kafe ya da lokanta gibi işletmelere izin vermesi ise ilçede tepki gösterilen konular arasında.