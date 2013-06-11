AKP'li Kalkan: Kimse şah değil padişah değil, önce insan

Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın dün sabah Twitter'dan attığı Gezi Parkı mesajlarına AKP İzmir Milletvekili Erdal Kalkan da katıldı. Kalkan, "Hiç kimse vaz geçilmez değildir. Kutsallar dışında herkes ve her hareket eleştirilebilir. Önce insan. Kimse şah değil padişah değil. Önce insan" dedi.

2007 yılında Ertuğrul Günay'la birlikte CHP'den AKP'ye transfer olan Erdal Kalkan, Twitter üzerinden Gezi Parkı olaylarına tepki gösterdi.

Kalkan şu açıklamaları yaptı:

* Hiç kimse vaz geçilmez değildir. Kutsallar dışında herkes ve her hareket eleştirilebilir. Önce insan..

* Kimse şah değil padişah değil. Önce insan.

* Madem ki Osmanlıyız, her boyutu ile kabul etmeliyiz. Tekrarında yarar var; Mağrur olma padişahım senden büyük Allah var. Bir de HALK var.

* Sen benim hürriyetim ve esaretimsin. Sen, çıplak yaz güneşi altında yanan etimsin. Sen memleketimsin. Bu memleket bizim. Önce insan.

* Her çeşit vesayete ve darbeye karşıyım. Çocuklarımı ben, torunlarımı anne ve babaları eğitir.

* YETER! Söz gençliğin.

* 3 tane çağdaş ve demokrat torunum var. Onları dedesi ve anne babası yönetecek. Asla devlet değil. Önce torunlar, sonra çocuklar. Önce insan.

* Ben bu partiye demokrasiyi savunduğum için geldim. Hala bu dünyamı yaşatıyorum. Hiç kimse bunu engelleyemez Önce insan...

* Dağlarına bahar gelmiş memleketimin, haberin var mı? Taş duvar Demir kapı Kör pencere. Önce insan.