AKP'li kadınlar: 3 meslek grubu hariç başörtüsü serbest olsun

AKP Kadın Kolları, "Kadın Bakıç Açısıyla Yeni-Sivil Anayasa Çalıştayı'nın sonuç raporunu, yeni anayasa sürecine katkı sağlaması amacıyla Meclis Başkanlığı'na sundu.

Radikal gazetesinden Rifat Başaran'ın haberine göre AKP'li kadınlar başörtüsünün "mağduriyet" alanı olmaktan çıkartılmasını isterken şu talebi dile getirdiler: "Yeni anayasada kadınların kamu görevlerini yerine getirmesi konusunda erkeklerle eşit haklara sahip olduğu, başörtüsü, dini ve siyasi simgelerin burada problem teşkil etmemesi yönünde bir hüküm yer almalıdır. Bu konuda yargıçlık, öğretmenlik, emniyet görevlisi gibi meslekler istisna tutularak tartışmalar aşılabilir."

Yeni anayasada özgürlüklerin net ifadelerle tanımlanması gerektiği belirtilirken, "Anayasa özgürlükleri 'ama, lakin, fakat, ancak' gibi ifadelerle düğümlememelidir" denildi. Laikliğin "din ve vicdan özgürlüğünü esas alacak" şekilde tanımlanması istenilen raporda, "İnsan haklarına, demokratik özgürlükçü bir yaklaşımla riayet edilmedikçe hem kadın hakları hem çocuk hakları, hem de engelli ve eşcinsel hakları gibi daha öznel alanlarda dahi sağlıklı çözümler üretmek mümkün olmayacaktır. Yeni anayasa bu nedenle konuyu insan hakları bakımından ele almalı ve mevcut sorunları bu eksende çözme yoluna gitmelidir" görüşü dile getirildi.

Kamuda eşitlik talebi

Kılık kıyafet ve başörtüsü ile ilgili taleplerin ağırlıklı yer aldığı raporda, yeni anayasada gerek siyasette, gerek çalışma hayatında kadınların ve erkeklerin eşit koşullar ile rekabet edebilmesine yönelik politikaların yer alması istendi. Raporda şu görüşler dile getirildi: "Yeni anayasada çalışma ve sözleşme hürriyetinin kadın-erkek herkese eşit olarak tanındığı, başörtüsü veya siyasi simgeleri dolayısıyla kişilerin bu haktan mahrum edilemeyeceği ifade edilmelidir."