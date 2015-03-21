AKP'li İl Başkanı'nın Erdoğan'a halife dediği tweet Washington Post'ta haber oldu

AKP Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben attığı ’Halife geliyor, hazır olun’ tweeti Washington Post gazetesine haber oldu.

Gazetenin yazarlarından Adam Taylor, Çalapkulu’nun tartışmalı tweetinden sonra hesabının kapalı olduğunu, ancak tweetin hala gündemde olduğunu yazarak, AKP’li başkanın paylaştığı mesajın ardından bir açıklamayla ’halife’ demek istemediğini belirttiğini aktardı.

DHA'dan Gonca Yağcı'nın haberine göre, Taylor, halifeliğin Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Atatürk’ün ilk cumhurbaşkanı olması ile ortadan kalktığına vurgu yaptı. Yazar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendini Atatürk’ten önceki dönemle ilişkilendirmesinde bir sorun görmediğini, kendine önemli ziyaretçileri ağırladığı 1000 odalı saray yaptırdığı ve Osmanlıca dilini canlandırmaya çalıştığını yazdı. Taylor, Çalapkulu’nun düşüncelerinin barışsever bir ifadeyle yazıldığını ve tolere edilmesi gerektiği yorumuna karşılık ise şunları söyledi: "Erdoğan’ı eleştirenler her zaman bu kadar kazançlı olmuyor. Geçtiğimiz yıl çok sayıda gazeteci ve kişinin Erdoğan’a hareket ettiği gerekçesiyle ifadeleri alındı Bunların arasında eski Türkiye güzeliyle 16 yaşında bir öğrenci de var."