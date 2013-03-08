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AKP'li il başkanından 8 Mart mesajı: Onları hafifçe dövüp korkutabilirsiniz!

AKP Kırıkkale İl Başkanı Mehmet Demir, kadınların hafifçe dövülüp korkutulabileceğini savundu

08 Mart 2013 10:48

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, "İnsanlık, vicdan dışı vahşet, korkaklık" diye nitelediği kadına yönelik şiddet konusunda AKP Kırıkkale İl Başkanı Mehmet Demir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında Kuran-ı Kerim'den örnek vererek, "onları hafifçe dövüp korkutabilirsiniz" dedi.

Demir, kadınların hafifçe dövülüp korkutulabileceğini savundu. Demir’in kadınlar günü nedeniyle Facebook hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız. Onların namus ve ismetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.

Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, aile namusu ve şerefinizi kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer onlar sizden izinsiz razı olmadığınız kimseleri aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe dövüp korkutabilirsiniz. Kadınların sizin üzerinizdeki hakları ise örfe göre hür türlü (meşru ihtiyaçlarını), yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir... Analarımız, bacılarımız, eşlerimiz, arkadaşlarımız olan kadınlar, hayatımızın her anında, her alanında erkeklerle yan yana yer almaktadır. 1857 yılında New York’taki bir grevde çıkan yangın sonucu ölen çoğu kadın 129 kişi anısına her yıl kutlanan dünya kadınlar gününü kutluyor, daha güzel yarınlar diliyorum.”

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