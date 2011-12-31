AKP'li il başkanı yardımcısı görevliye kafa attı

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'Olayı yargıya taşıyacağız'



Zedhaber'in haberine göre, Konya'da AKP Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Necip Çimen'in iddiaya göre Mevlana Müzesi'nde kendisine fotoğraf çekmesinin yasak olduğunu söyleyen görevli memur Necdet Demirkaya'ya kafa attı. Görüntülerini düzenlenen toplantı ile medya mensuplarına dağıttıldı.Balcı, sendika üyesi ve Kültür Müdürlüğü'nde çalışan Necdet Demirkaya'nın 25 Aralık pazar günü Mevlana Müzesi Huzur-u Pir bölümünde görev yaparken konuklarıyla gelen AK Parti Konya Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Necip Çimen'nin türbe içerisinde 'Kamera ve fotoğraf çekmek yasaktır' yazılı uyarılara rağmen çekim yaptığını söyledi. Balcı, şöyle devam etti:"Görevli memur Necdet Demirkaya tarafından çekimin yasak olduğu hatırlatılarak uyarılmıştır. Görevli memurun bu ikazı ve çekime engel oluşu keyfi değildir. Devlet memuru olarak kendisine verilen emirler doğrultusunda haraket etmiştir. Buna rağmen başkan yardımcısı görevli memura çekim yapacağını söylerken 'Benim kim olduğumu biliyormusun?' söylem karşısında arkadaşımız kendisinin yetkili olmadığını, gerekirse müze müdürü ile görüşmesini ve çekim izni almasını söylemiştir. Başkan Yardımcısı görevli memurun kolundan tutarak beni müdürüne götür dediğinde arkadaşımız görev yerini terk edemeyeceğini söylemiştir. Buna rağmen ısrar ve baskı karşısında nöbet yerine başka bir armadaşını çağırdıktan sonra başkan yardımcısına yardımcı olmak amacıyla müze müdürüne gitmek üzere çıkış kapısına geldiğinde başkan yardımcısı tarafından darp edilmiştir."Dayak olayının güvenlik kamerası tarafından da görüntülendiğini belirten Balcı, şöyle devam etti:"Bu olay karşısında görevi başında sadece verilen emirleri yerine getirmek olan devlet memuru arkadaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Olayın hukuki boyutunu yargıya taşıyacağız. Baskıları, hakareti, sürgünleri biliyorduk. Ancak en çok bizi üzen Mevlana Hazretleri gibi barışın, kardeşliğin, hoşgörünün dünyaca sembolü olmuş bir zatın manevi huzurunda görevini yapmaktan başka bir suçu olmayan bir ardaşamızın dövülmesidir."Toplantıda hazır bulunan Necdet Demirkaya olayla ilgili konuşmadı.