AKP'li il başkanı "Kumpas kuruldu" dedi, istifa etti

T24

Çorum AKP İl Başkanı Mehmet Karadağ kendisine kumpas kurulduğunu öne sürerek görevinden istifa etti.

Karadağ, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Çorum Belediye Başkanlığı aday belirleme sürecinde "kendisine kurulan kumpaslarla mücadele etmekle geçtiğini" ifade ederek, konuyla ilgili hukuki yollara başvurduğunu belirtti.

Adil bir hukuki süreç yaşanabilmesi için ve bu süreçte İl Başkanı olarak görevde bulunmasının etik olmayacağını düşünerek AKP genel merkezine sözlü ve yazılı olarak istifasını sunduğunu söyledi.



Mehmet Karadağ, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimleri için AKP’de Çorum belediye başkanlığına aday adayı olmuştu. Aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan Karadağ’ın bir ses kaydı olduğu ve bu yüzden AKP Genel Merkezi tarafından aday gösterilmekten son anda vazgeçildiği iddia edilmişti.

