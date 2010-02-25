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AKP'li iki vekil disiplinlik oldu

AKP'li Avni Doğan ve Ahmet Aydoğmuş Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

25 Şubat 2010 02:00

T24 - AKP Grup Yönetim Kurulu, "fişliyoruz" ve "kanı bozuk" açıklamalarıyla gündeme gelen Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ile Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş'u Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk etti.


Hem AKP hem de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, vekillerin konuşmaları hakkında inceleme başlatmıştı.


Neler dediler?


AKP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Ergenekonla ilgili olarak, " Kimin başı örtülü, kimi muhafazakar fişlemişler. Eğer biz birazcık tökezlersek bu Ergenekoncular bu defa çok kötü intikam alır" demişti.


Avni Doğan, konuşmasının basında yer almasından ardından tekrar açıklama yapmış, "Maksadım, 40 yıldır fişleme yapanları deşifre ettiğimizi açıklamaya çalışmaktı. Kastım buydu, ancak cümle maksadını aşmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş da, "İktidara karşı çıkanların kanı bozuk" demişti.

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