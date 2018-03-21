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AKP'li iki milletvekili arasında 'FETÖ' gerilimi: Mücadeleyi sulandırıyor!

"FETÖ ile mücadeleyi biraz gevşetebilmek adına..."

21 Mart 2018 13:01

AKP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın "Milyon doları veren FETÖ'cü serbest bırakılıyor", "FETÖ borsası kuruldu" sözlerine tepki gösterdi. Elitaş, "Bugünlerde, sırf bu işleri sulandırabilmek adına, FETÖ ile mücadeleyi biraz gevşetebilmek adına böyle iddiaların ortaya atıldığını söyleyebiliriz" dedi.

Tayyar, Beyaz TV'de katıldığı bir programda "Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar" iddiasında bulunmuştu. 

CNN Türk'te bir programda konuşan AKP Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da Tayyar'ın böyle iddialarla 'FETÖ' ile mücadeleyi sulandırdığını söyledi.

Elitaş'ın Tayyar'a yönelik ifadeleri şöyle:

"Şamil Tayyar orada bir ifade kullanıyor. ‘Ben milletvekiliyim aslında ben söylediklerim suç duyurusu niteliğindedir diyor.’ Eğer böyle bir borsa kurulmuşsa, insanlar milyon dolarla serbest bırakılıyorsa Şamil Bey’in yapması gereken savcılara gidip suç duyurusunda bulunmasıdır. Bugünlerde, sırf bu işleri sulandırabilmek adına, FETÖ ile mücadeleyi biraz gevşetebilmek adına böyle iddiaların ortaya atıldığını söyleyebiliriz. Bu, kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturabilmek için yapılmış bir operasyondur."

Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun benzer iddiaların Kayseri'de de olabileceğini söylemesine tepki gösterdi. AKP Kayseri Milletvekili Elitaş, "Sayın Kılıçdaroğlu eğer beni bu borsanın içinde biri olarak gösteriyorsa, onunla ilgili mahkemede hesaplaşmamız gerekir” diye konuştu.

 

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