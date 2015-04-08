AKP'li iki isim adaylıktan çekildi

AKP’nin Diyarbakır’da 6. sıradan aday gösterdiği eski milletvekili Abdurrahman Kurt listeden çekildi. Batman’da ise 2’nci sıra adayı olarak gösterilen eski milletvekili Mehmet Emin Ekmen’in adaylıktan çekildiği bildirildi.

Emin Ekmen Twitter'dan duyurdu

7 Haziran genel seçimlerinde partilerin göstereceği milletvekili adayları dün netleşti. AKP’de Ziver Özdemir, M. Emin Ekmen, Murat Güneştekin ve Adile Gürbüz, Batman milletvekili adayları oldu. AK Parti’nin kurmayları arasında yer alan Ekmen, adaylıkta 2. sıraya yerleşti.

Ekmen, sabah saatlerinde sosyal paylaşım ortamı Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Batman milletvekilliği adaylığından çekildiğini açıkladı.

Ekmen, takipçileri ile paylaştığı yorumunda "Arkadaşlarımızın uyumlu bir çalışma yürütmesine imkan vermek, Batman’ın siyasi coğrafya dağılımına uygun yeni bir adayın belirlenerek partimizin seçimlere daha güçlü ve heyecanlı girmesine fırsat tanımak üzere AK Parti Batman 2. sıra adaylığından yasal süresi içerisinde çekiliyorum." ifadelerini kullandı.