AKP'li Hüseyin Çelik: Bahçeli, siz bir zavallısınız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun üzerinde anlaştığı 48 maddeyi TBMM’de yasalaştıralım” teklifini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’ten sert yanıt geldi.

Çelik, “Bahçeli, ‘Bu çok erken, çok gereksiz bir teklifti’ diyor. MHP, AK Parti gibi bir parti olsa, iktidar gibi omzunda büyük bir yük olsa, her hafta bir ülkeyi dolaşsa, diyeceğiz ki birbirleriyle irtibat kurmakta zorlanıyorlar. Diyeceğiz ki böyle... Topu topu bir avuca sığacak kadar milletvekiliniz var. Grup Başkanvekili başka bir şey söylüyor. Bugün Sayın Bahçeli bayramlık ağzını açacak ‘Buna gerek yoktur’ diyecek...” dedi.

Çelik’in sert ifadeler içeren konuşmasının satır başları…

Tek dil değil, resmi dil Türkçe

“Türk milleti isminden de kimsenin bir rahatsızlığı yok. Ankara başkent olarak kalmalıymış. Ankara zaten başkent. Çok komik oluyorsunuz. Ay-yıldızlı bayrakla ilgili bir problem mi var? Diyor ki, ‘Tek dil Türkçedir.’ Hayır, Sayın Bahçeli, resmi dil Türkçedir ve Türkçe olarak kalacaktır. Başka bir şey daha söylüyor. Etnik ve bölgesel dillerin tanınmasına müsaade etmeyeceklermiş. Bir yerde bir etnisite varsa, orada insanların bir dil vardır. İnsanların dilini tanımamak senin ne haddine? Onu nasıl tanımamazlıktan gelirsiniz?”

'Başbakan şuraya varmaya çalışıyor'

“Biz burada ülkemize iyi bir şey kazandırmaya çalışıyoruz. Bahçeli soruyor Başbakan’a ‘Sen bu anayasa ile nereye varmaya çalışıyorsun?’ diyor. Başbakan şuraya varmaya çalışıyor. 2011 beyannamemizde var. 2023 AK Parti Siyasi Vizyon belgemizde var. Komisyonlarda var. Biz gerçek manada ileri standartlarda olan bir Türkiye istiyoruz. Bildiğiniz gibi 25 Haziran’da malumunuz, Kuzey Irak’taki Selahattin kentinde bir saldırı meydana geldi. Burada 13 Türkmen hayatını kaybetti. Türkiye bu vefat eden insanların cenaze merasimlerinden tutunda, diğer insanlarla yakından ilgilenmiştir.”

'Uçağa binmeye bile korkuyorsunuz'

“Sayın Bahçeli, Allah aşkına siz kaç kere Bakü’ye, Bişkek’e, Taşkent’e, Kırım’a, Lefkoşa’ya gittiniz? Sayın Başbakan, Türkiye’nin herhangi bir vilayetine gider gibi buralara gitti. Sayın Bahçeli siz uçağa binmeye bile korkan, Ankara’da kuluçkaya oturmuş bir zavallısınız. Türk dünyası üzerinden sözüm ona bize saldıracak. Biz Türk dünyasında önemsenmiyormuşuz. Sayın Bahçeli ölen insandır, ölen Müslümandır. Biz soydaş ve soydaş olmayan diye nitelendirmeyiz. Bunu yapan sizin gibi ırkçı bakış açınıza sahip olanlardır.”