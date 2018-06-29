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AKP'li Hayati Yazıcı: OHAL tercih edilen bir uygulama değil

Yazıcı: CHP il başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmamaları talimatını MYK'da ele alırız

29 Haziran 2018 14:29

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, gazetecilerin sorusu üzerine, OHAL'in tercih edilen bir yöntem olmadığını söyledi. Yazıcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "CHP il başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmamaları için valilere talimat verdim" açıklaması için de "MYK'de ele alırız" dedi.

Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni dönemin yol haritasının masaya yatırılacağını söyledi. Yazıcı, gazetecilerin sorusu üzerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP’ye yönelik ‘şehit cenazelerinde protokole alınmayacaklar’ talimatının da görüşüleceğini ifade etti.

Yazıcı, OHAL konusunda ise “Tercih edilen bir uygulama değil” dedi.

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