AKP'li Hayati Yazıcı: Abdullah Gül, ülke çıkarları konusunda büyük hassasiyet içinde, tavrını ona göre belirleyecektir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, muhalefetin 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için ittifak kurma çalışmaları kapsamında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kapısını çalacağı yolundaki iddiayı değerlendirdi. Yazıcı, "Onun ülkenin çıkarlarıyla, geleceğiyle ilgili konularda büyük hassasiyet içinde olduğunu düşünürüm. Dolayısıyla tavrını, duruşunu ona göre belirleyecektir kanaatindeyim" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" programına katılan Yazıcı, "erken seçim" iddialarının siyaset efsanesine dönüştüğünü savundu.

"Türkiye gibi bir ülkede seçimler niye erken yapılsın?" sorusunu yönelten Yazıcı, AKP'nin iktidara geldiğinden bu yana seçimlerin zamanında yapılması konusunda kararlı bir duruş sergilediğini dile getirdi. Yazıcı, "Erken seçim yapmayı gerektirecek faktörler olursa elbette zamanında yapacağız diye inat, ısrar içinde olunmaz. Ama seçimin öne alınmasını gerekli kılacak hiçbir sebep gözükmüyor. Seçimler zamanında yapılacak." diye konuştu.

"İki tabanda da ittifak heyecanı var"

Cumhur ittifakına ilişkin Yazıcı, "Her iki partinin tabanlarında da ittifak birlikteliğinin bir heyecan oluşturduğunu gözlemliyoruz. Bizim kongrelerimize onların temsilcileri katılıyor. Esnaf ziyareti yaparken karşılaşıyoruz. Vatandaşlar, bu ittifakı önemsediklerini, Türkiye açısından hayırlı sonuçlara vesile olacağını beyan ediyorlar. Bundan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"FETÖ borsası söylemi zaafa uğratır"

Yazıcı, FETÖ ile mücadeleye yönelik de "Elinizde bir hüner varmış gibi, elinizi uzatıyorsunuz, çekip hepsini toparlayıp attım dışarı demeniz mümkün değil. Bu mücadeleyi, hukuk kuralları içinde çok kararlı bir biçimde sürdürüyoruz. Bu mücadele çok yaygın olduğu için, değişik kesimleri içerir olması dolayısıyla bazı söylentiler bize de geliyor, duyuyoruz. Tabii ki bunların çok ciddi olanlarının üzerine gidiliyor." diye konuştu.

Yazıcı, "FETÖ borsası" iddialarına ilişkin "Söylenmesinden önemli, böyle bir şey varsa bunu önleyecek süreçleri devreye sokmaktır. Böyle bir şeyin kanıtları, bilgileri, belgeleri var oldukça hükümet, yetkililer, parti duraksar mı burada? Mümkün değil böyle bir şey. Hepimiz bu konuda hassasiyet içindeyiz. Hassasiyetten öte teyakkuz halindeyiz." dedi.

"Borsası kuruldu" gibi söylemlerin FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğratacağını vurgulayan Yazıcı, bunun insanların moralini bozacağını söyledi. Duyulanların üzerini örtme lükslerinin olmadığını vurgulayan Yazıcı, "Bize gelen iddiaları bakana, hükümete iletiyoruz. Kendi aramızda konuşuyor, mücadeleyi sıfır toleransla, hukuk kuralları içinde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Parti seyirci kalmaz"

"FETÖ"nün devlet kurumlardan temizlenmesine yönelik hükümette bir söz birliği olmadığına ilişkin bir iddia üzerine Yazıcı, "FETÖ ile mücadelede bu örgütün kullandığı yöntemleri deşifre etmek suretiyle gelinen noktada çok başarılı olduğumuzu söylemem gerekir." dedi. Yazıcı, "Bunların izledikleri yöntemler itibarıyla kendilerini kamufle edenler, kripto olarak nitelenen kesimler var. Bir boya dökeceksin de kimse bunlar ortaya çıkacak, böyle bir yöntem yok." diye konuştu.

Yazıcı, soruşturmalar için "Bitti' demek yanlıştır, 'Mücadelede ivme kaydetmedik' demek de haksızlık olur." yorumunu yaptı.

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın "FETÖ borsası kuruldu" söylemi ile bazı yetkililerin "FETÖ kurumlarımızda temizlendi" söylemine işaret ederek "Parti içinde demek çok doğru değil. Parti bir bütün. Bizim grup üyelerimizden bir tanesi gider bir yerde, bir şeyler söylerse parti ona seyirci kalmaz. Bakanlarla da ilgili hükümet içinde bunlar değerlendiriliyor, konuşuluyor. Kamuoyu önünde şöyle bir beyan oldu, ona şu cevap verildi demenin sağlayacağı hiçbir yarar yok" dedi.

Yazıcı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yakın takip içerisinde olduğunu belirtti.

"Kimsenin peşine düşecek hâlimiz yok"

Saadet Partisi ile ittifak görüşmelerine ilişkin Yazıcı, "Ben de varım diyen her kuruma bu ittifak alanı açık. Bu açıklığı ifade ederken, kimsenin peşine ısrarla düşecek halimiz yok." dedi.