T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li Hayati Yazıcı: '15-16 Temmuz'u aşan uygulamalara müsaade etmeyiz, önlem alırız!

"Doğru olan da budur"

27 Aralık 2017 15:54

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılmasında sivillere yargı muafiyeti getiren KHK maddesiyle ilgili "15-16 Temmuz'u aşan uygulamalara müsaade etmeyiz, önlem alırız" dedi.

ATV’de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Yazıcı, özetle şunları söyledi:

“15 ve 16 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili olaylara karışmış sivil vatandaşları kapsamaktadır. Doğru olan da budur. Bunu aşan bir uygulama olursa hükümetimiz ona göre gerekli önlemi alır. Ucu açık filleri suç teşkil etmeyecek bir düzenleme olabilir mi? Bunu aşkın veya taşkın bir uygulama pratiği görülürse elbette ki ona müsaade edilmez, müsaade etmemek için de gereken neyse o yapılır, icra edilir. O zaman rehabilite edilir. Yoksa bugün bunu düzeltmeye gerekli kılacak bir pratik, bir olgu yok. Yargı da buna müsaade etmez.”

ETİKETLER

Hayati YazıcıKHK15 Temmuz darbe girişimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24