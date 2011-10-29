AKP'li Harun Çakır hayatını kaybetti

T24 - Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu Milletvekili Harun Çakır (57) geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da hayatını kaybetti.



Kalp krizi sonucu vefat ettiği bildirilen Çakır'ın, Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.



Çakır, 30 Ekim Pazar günü Mecliste düzenlenecek törenin ardından Ankara'da toprağa verilecek.



Alınan bilgiye göre, Çakır için Pazar günü TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek. Çakır, Kocatepe Camisinde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazını takiben Gölbaşı Gökçehöyük köyünde toprağa verilecek.



Öte yandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çakır'ın vefat haberi üzerine hastaneye geldi.



Erdoğan, hastanede bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve yetkilerinden bilgi aldı.



Hastanede yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.

Harun Çakır'ın öz geçmişi



1954 yılında Ordu'da doğan Harun Çakır, ilk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladıktan sonra 1977 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden mezun oldu.



İş hayatına 1978 yılında Ankara'da Türk Standardları Enstitüsü'nde uzman olarak başlayan Çakır, aynı kurumda sırasıyla Yayın ve Tanıtma Müdürü, Tüketicinin Korunması Müdürü, Standard Hazırlama Dairesi Başkanı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, Ar-Ge Merkezi Başkanlığı ve İzleme Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.



Standardizasyon, belgelendirme, tüketici hakları, Avrupa Birliği ile uyum konularında çeşitli toplantılarda tebliğler sunan ve bu konularda birçok dergide yazıları yayınlanan Çakır'ın lise ve dengi okullarda ders kitabı olarak okutulan Standardizasyon ve Kalite isimli ders kitapları yayınlandı.



Uzun yıllar Ankara'da faaliyet gösteren Ordu'yu tanıtan derneklerde çeşitli görevlerde bulunan Harun Çakır, Başkent Ordulular Derneğinin başkanlığını da yürüttü.



Evli ve iki çocuk babası Harun Çakır, İngilizce biliyordu.



