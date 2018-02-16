AKP'li Hamza Dağ'dan İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na stat tepkisi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kentte inşaatı süren statlarla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Göztepe ve Alsancak Stadı'nın yapılmaya devam ettiğini hatırlatan Hamza Dağ, "Biz söz verdiğimiz gibi bu statların inşaatına başladık. Karşıyaka Stadı'nda ise yeniden dava sürecine girildi. Eğer biz de onların yaptığı gibi dava açmış olsak Bornova ve Tire'deki statlar yapılamazdı. İzmir'de gündemin statların dışına çıkması gerekir. İzmir'in gündemi trafik. Trafiğe dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'ndan çözüm bekliyoruz. İZBAN'da uygulamaya konulan artı para sistemi hemşerilerimizin aleyhine. Bu konuda tekrar düşünülerek yeni bir uygulama yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.



"İzmir'de hem trafik hem de ulaşım sorunu ciddi meseleler haline geldi" diyen Hamza Dağ, "Vatandaşlarımız trafikte problem yaşarken toplu ulaşımdaki sorun da günlük hayatlarını çekilmez hale getirdi. Gündemimiz trafik ve ulaşım olmalı. Kocaoğlu'nun bu konuda üreteceği her türlü projeye de destek vermeye hazırız. İnsanlar İZBAN'da çıkışta kart okutmayı unuttukları anda hem yol ücreti tam kesiliyor hem de çıkışta işine evine ulaşmaya çalışanlar vakit kaybı yaşıyor. Biz idareciler insan hayatını kolaylaştırmak için varız. İzmir insan hayatının kolay olduğu bir kent ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığı veya yanlış uyguladığı noktalardan dolayı sıkıntı oluyor. Belediyenin ciddi anlamda trafiğe ve ulaşıma kafa yorması şart" dedi.

Karşıyaka Stadı'na dava şoku

İzmir'de Göztepe ve Alsancak Stadı'nın inşaatları tüm hızıyla sürerken Karşıyaka Stadı'nda dava süreci tekrar başladı. Karşıyaka'ya 62 milyon TL yatırımla yapılacak 15 bin 600 kişilik stat için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 28 Eylül'de ikinci kez hazırlayıp 5 Ekim'de İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde 1 aylığına askıya çıkardığı nazım ve uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinin son gününde aynı dilekçeyle itiraz eden 51 şahıstan 7'si, bakanlığın itirazları kabul etmemesi üzerine dava açtı.



İdare mahkemesine 20 Ocak'ta başvuran davacılar, yürütmeyi durdurma talep etti. Mahkemeden henüz yürütmeyi durdurma kararı çıkmadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Karşıyaka Stadı'nın inşaatı için dava sürecinin bekleneceğini söyledi. Stat için 28 Ocak 2014'te yapılan ilk ihale de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucu iptal edilmiş, 15 Haziran 2017'de yapılan yeni ihale sürecinde projede değişikliklere gidilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ise stat için geçen ay verdiği imar planının durdurulması kararını düzeltti.

(DHA)