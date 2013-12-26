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AKP'li Haluk Özdalga: Cumhurbaşkanı, krize müdahale etmeli

AKP'li Haluk Özdalga: Bu bir devlet ve demokrasi krizi; rejime, ekonomiye ve ülkenin uluslararası itibarına büyük tahribat verecek yönde derinleşiyor

26 Aralık 2013 16:01

AKP Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, ortada hükümet-cemaat çekişmesini aşan bir durum olduğunu belirterek, "Mevcut gidiş devam ettiği sürece bu krizin son bulması mümkün görünmüyor. Bu gidiş, Türkiye'nin büyük zararlara uğramasına neden olabilir. Çıkış yolu, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün anayasal yetkileri çerçevesinde bu krize müdahale etmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu gidişe 'dur' denilmesini diliyorum. Herkesin kişisel hesaplarını ve özel durumunu bir tarafa bırakıp, Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Özdalga, "Bu bir devlet ve demokrasi krizi. Bunalım; rejime, ekonomiye ve ülkenin uluslararası itibarına büyük tahribat verecek yönde derinleşiyor." diyerek, herkesin kişisel hesaplarını ve özel durumunu bir tarafa bırakıp, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e destek olması gerektiği düşüncesini aktardı.

T24’e konuşan Haluk Özdalga, “Türkiye’nin olağanüstü zor bir durumda olduğunu ve ağır bir krizden geçtiğini düşünüyorum” dedi. “Türkiye’nin başına çok kötü şeyler gelebilir” diyen Özdalga, bunu hem rejim hem de ekonomi cephesine bağladı. “Bir devlet krizi var. Cumhurbaşkanı liderliğinde bir çıkış aranmalı” ifadesini kullanan Özdalga,  çok endişeli olduğunu belirtti.

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