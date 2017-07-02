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AKP'li Güvenç: Sözde adalet arayışı adı altında Gezi olaylarını hortlatmak istiyorlar

"Küresel güçlerin ve onun maşası 'FETÖ'nün emriyle Kılıçdaroğlu önderliğinde İstanbul'a yürüyüş başlattılar"

02 Temmuz 2017 18:52

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürdürğü "Adalet Yürüyüşü"nü eleştirerek, "Sözde adalet arayışı adı altında yapmak istedikleri bir kere daha Gezi olaylarını hortlatmaktır" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, geleneksel 2'nci Muhtarlar Şenliği'ninde konuşan Güvenç muhtarlara seslendi. Celalettin Güvenç, Türkiye'nin ve İslam coğrafyasının istikbal ve istiklal savaşını yürütüp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bütün coğrafyanın ayağa kalkmaya çalıştığını söyledi. Küresel güçlerin ise içte ve dışta bunu engellemek adına her türlü çabayı gösterdiğini kaydeden Güvenç, şunları söyledi:

"Bir yandan 2.5 milyonluk Katar'ı boğmaya çalışıyorlar..."

"Bir yandan 2.5 milyonluk Katar'ı boğmaya çalışıyorlar, öbür yanda Rusya'sı, İran'ı, Amerika'sı Afrin, Musul'da karşımızda topyekûn duruyorlar. Dışarıda bunları yaparken içeride rahat durmuyorlar. Daha dün iki sevgili kardeşimiz, Güneydoğu'da iki ilçe başkan yardımcımız, elinde silahı olmayan siyaset yapmaya çalışan, demokratik yurttaşlık, vatandaşlık görevini yapan kardeşlerimiz evlerinizin önünde, çocuklarının gözleri önünde katledildiler." 

"Sözde adalet arayışı adı altında..."

"Güneydoğu'da bunu yaparlarken, ülkenin batısında Ankara ile İstanbul arasında küresel güçlerin ve onun maşası 'FETÖ'nün emriyle ana muhalefet patisinin genel başkanının önderliğinde, arkasında DHKP-C, arkasında 'FETÖ', arkasında PKK İstanbul'a yürüyüş başlattılar. Sözde adalet arayışı adı altında yapmak istedikleri bir kere daha gezi olaylarını hortlatmaktır. Yapmak istedikleri bir kere daha ülkemizin istikrarsızlığa mahkum edilmesidir. Yapmak istedikler, bu ülkede huzurun, güvenliğin kaybolmasıdır. Çok açık ve net bir şekilde bu senaryoları tekrar gündeme getirdiler."

 

 

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