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AKP'li Güldal Akşit: O yaştaki çocuk meydanlarda olmamalı

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit, Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin, bir açıklama yaptı

13 Mart 2014 08:42

Eski bakan ve AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit, Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "O yaştaki bir çocuğun o meydanlarda olmaması lazım" ifadesini kullandı.

Partisinin Eskişehir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Akşit, şunları söyledi:

"Elvan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. O yaştaki bir çocuğun o meydanlarda olmaması lazım. Şu ya da bu sebeple... Sebebi ne olursa olsun o yaştaki bir çocuk hiçbir şekilde o alanlara itilmemeli, yönlendirilmemeli ya da cezbetmemesi gerekir alanların da onu.

Ama gençtir, bunu da tabi anlayışla karşılamak lazım ama ben anne babaların daha ihtimam göstermesini, çocuklarının bu genç yaşta tam olarak siyasi şeylerin yerleşmediği bir dönemde alanlarda heyecan ararken kendilerinin de hayatlarından olmasını uygun görmüyorum, tasvip etmiyorum, hakikaten üzüntüyle karşılıyorum.

Öbür taraftan trafik kazasında kaybettiğimiz gencecik polislerimiz var. Onlarda gençler ama görevleri için yollarda hayatlarını kaybettiler. Onlara da Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum."

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