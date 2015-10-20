AKP'li Gençlik Kolları Başkanı'ndan yurdu yanan öğrencilere tehdit: Kışkırtan yurttan atılacak

AKP Ağrı Gençlik Kolları Başkanı Alim Aktaş'ın, Ağrı merkezdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Ümmü Eyyüb Kız Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangın üzerine, yangına tepki gösteren kadın öğrencileri yurttan atmakla tehdit ettiği iddia edildi. Aktaş'ın "Kışkırtan yurttan atılacak. Buranın bir düzeni var" dediği öne sürüldü.

DİHA’nın haberine göre; Ağrı merkezde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yarı özel Ümmü Eyyüb Kız Öğrenci Yurdu'nda 19 Ekim akşamı elektrik kontağının alev alması üzerine çatıda yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle yurt binası dumanla dolarken, kadın öğrenciler yönetimin ihmalkârlığına tepki gösterdi. Yangın haberini alan ve aynı zamanda yurdun yemekhanesini işlettiği iddia edilen AKP Ağrı Gençlik Kolları Başkanı Alim Aktaş'ın, yurda gelerek, öğrencileri tehdit ettiği ileri sürüldü.

Öğrencilere hakaret ettiği iddia edilen Aktaş’ın bir öğrenci tarafından kameraya çektiği olay sırasında, "Bunları kışkırtanların hepsini ben biliyorum. Senin ailen istanbulda, senin de aileni biliyorum. Kışkırtan yurttan atılacak. Buranın bir düzeni var" dediği duyuluyor.

Öte yandan yangından dolayı uzun bir süre dışarıda kalan öğrencilerin AKP seçim araçları ile başka yurda taşınmak istendiği, bunu kabul etmeyen öğrencilerin de yurttan atılmakla tehdit edildiği öne sürüldü. AKP araçları ile gitmek istemeyen öğrencilere, "Yurttan kendi isteğimle ayrılıyorum" ibareli tutanak imzalatılmaya çalışıldığı da iddia edildi.