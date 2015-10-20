T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li Gençlik Kolları Başkanı'ndan yurdu yanan öğrencilere tehdit: Kışkırtan yurttan atılacak

Gençlik Kolları Başkanı Alim Aktaş, kız yurdunda çıkan yangın sonrasında olaya tepki gösteren öğrencilere, "Bunları kışkırtanların hepsini biliyorum" dedi

20 Ekim 2015 21:17

AKP Ağrı Gençlik Kolları Başkanı Alim Aktaş'ın, Ağrı merkezdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Ümmü Eyyüb Kız Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangın üzerine, yangına tepki gösteren kadın öğrencileri yurttan atmakla tehdit ettiği iddia edildi. Aktaş'ın "Kışkırtan yurttan atılacak. Buranın bir düzeni var" dediği öne sürüldü.

DİHA’nın haberine göre; Ağrı merkezde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yarı özel Ümmü Eyyüb Kız Öğrenci Yurdu'nda 19 Ekim akşamı elektrik kontağının alev alması üzerine çatıda yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle yurt binası dumanla dolarken, kadın öğrenciler yönetimin ihmalkârlığına tepki gösterdi. Yangın haberini alan ve aynı zamanda yurdun yemekhanesini işlettiği iddia edilen AKP Ağrı Gençlik Kolları Başkanı Alim Aktaş'ın, yurda gelerek, öğrencileri tehdit ettiği ileri sürüldü.

Öğrencilere hakaret ettiği iddia edilen Aktaş’ın bir öğrenci tarafından kameraya çektiği olay sırasında, "Bunları kışkırtanların hepsini ben biliyorum. Senin ailen istanbulda, senin de aileni biliyorum. Kışkırtan yurttan atılacak. Buranın bir düzeni var" dediği duyuluyor.

Öte yandan yangından dolayı uzun bir süre dışarıda kalan öğrencilerin AKP seçim araçları ile başka yurda taşınmak istendiği, bunu kabul etmeyen öğrencilerin de yurttan atılmakla tehdit edildiği öne sürüldü. AKP araçları ile gitmek istemeyen öğrencilere, "Yurttan kendi isteğimle ayrılıyorum" ibareli tutanak imzalatılmaya çalışıldığı da iddia edildi.

ETİKETLER

akpöğrenciyurtyangın

İlgili Video

AKP'li Gençlik Kolları Başkanı'ndan yurdu yanan öğrencilere tehdit: Kışkırtan yurttan atılacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24