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AKP’li gençlik kolları başkanına silahlı saldırı

Saldırının sebebi bilinmiyor

Fotoğraf: Arşiv

02 Mart 2017 02:12

AKP Kocaali İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Namaz uğradığı silahlı saldırı sonucu hafif şekilde yaralandı. Saldırının sebebi bilinmiyor.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Kocaali ilçesi Yalı Mahallesinde bulunan bir kafe önünde AKP Kocaali İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Namaz, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu İlçe Devlet hastanesi kaldırılan Namaz, daha sonra Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatırken, Selçuk Namaz’ın hastanede gözetim altında tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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