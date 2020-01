Bakan Çağlayan: Moody's'in not artırımı yeterli değil

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, "Moody's'in not artırımı yeterli değil, Türkiye yatırım seviyesini hak ediyor" diye konuştu. Moody's'in not artırımını yorumlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli, ise "Moody's, bu kararla yeniden itibar kazanmış oldu. Arkası da gelecek. S&P'yle yaşanan süreç bunda etkili olmuş olabilir" dedi.

Çağlayan, Moodys’in Türkiye’nin devlet tahvili notunu ”Ba2”den ”BA 1”e yükseltmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin dünyada güven ve istikrar adası olarak teyit edildiğini, “yatırım yapılabilir” not düzeyine sahip pek çok ülkeye göre makro ekonomik göstergelerinin çok daha iyi konumda olduğunu belirterek, “Bu not artırımı doğru, ancak yeterli değil” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çağlayan, Moodys’in not artırımında da vurgulandığı gibi, Türkiye’de kamu finansmanında ciddi iyileşmeler sağlandığını ve kamu dengesinin şokları emme kapasitesinin yükseldiğini belirterek, “Dış piyasalarda yangın olduğu bir ortamda Türkiye’de kamu borçları gerilemeye devam ediyor. Türkiye 2011 itibarıyla 27 AB üyesinin 21’inden daha düşük kamu borcu/GSYİH oranına, 23 üyesinden daha düşük bütçe açığı/GSYİH oranına sahip bir ülke. Böyle bir ülkenin notu Ba1’den de fazla olmalı” dedi.

Moodys’in not artırma kararında cari açığı çözme konusunda politikaların uygulanmaya başlanmasının önemli neden olduğunu vurgulayan Bakan Çağlayan, ihracatın ithalatı karşılama oranının artırılmaya çalışıldığına, ihracat seferberliğinin hız kesmeden devam ettiğine, ithalatın ve cari açığın geriliyor olduğuna, tasarrufu artırıcı politikalar uygulanmaya başladığına, BES sisteminde tasarrufu artırmak için teşvik getirildiğine işaret ederek, “Uygulamaya koyduğumuz yeni teşvik sistemi cari açıkla mücadelede en etkin politika aracı olacaktır. Cari açığın en büyük nedenlerinden olan aramalı talebinin iç üretim yerine ithal ediliyor olmasını tersine çevirip, bu malların mümkün olduğunca Türkiye’de üretilmesini destekleyecek yeni teşvik paketini uygulamaya başladık. Bugün ilgili Tebliği de Remi Gazete’de yayımlandı. Gerek ulusal, gerek uluslararası tepkiler son derece olumlu. Bu sistem ile tıpkı boğaz köprülerimizin kıtaları birbirine bağladığı gibi biz de tüm bölgelerimizi teşvikler ile bağlayacağız. Uygulanan politikalar ile Türkiye’nin hem tasarruf oranı, hem ara malları üretimi artırılacak, böylece cari açıkta ciddi iyileşmeler sağlanacaktır. Yapılan not artırımı doğru, ancak yeterli değildir. Türkiye’nin not düzeyi ‘yatırım yapılabilir’ seviyedir. Bugün hala Macaristan, İrlanda ve Guetamala ile aynı düzeyde tutuluyoruz. Başka bir şirket ise Türkiye’nin notunu Guatemala ile krizde IMF yardımı almış ve ekonomisi sarsılmış Portekiz ile aynı düzeyde tutuyor. Biz ise krizde olan ülkelere yardım amacıyla IMF’ye 5 milyar dolar vereceğimizi açıkladık.”

Gedikli CNBC-e'de şunları söyledi: "Olumlu karşıladık, sürpriz olarak değerlendirmedik. Moody's'in yapmış olduğu Türkiye ekonomisinin hakkını teslim etmek oldu. Bu, rating kuruluşlarının kendi itibarlarını düzeltmesi. Kendi itibarları açısından olumlu. Devamının gelmesini de bekliyorum. Verdikleri kararlarla eleştirinin odağına oturmaya başlamışlardı. Son 4 yıldaki kararları çelişkili, tutarsız, ülkeler arasında ayrım yapan kararlardı. Moody's, bu kararla yeniden itibar kazanmış oldu. Arkası da gelecek. S&P'yle yaşanan süreç de bunda etkili olmuş olabilir. Türkiye ekonomisi farklı bir şekilde ayrışmış durumda. Yunanistan gibi bir ülkeyle olumlu karar verirken, Türkiye'yle ilgili olumsuz not elbette tartışılacaktır."

Cari açığın gittikçe düzeldiğini belirten Gedikli, "Finansman yapısında düzelme var. Avrupa hızlı karar alamıyor. Türkiye'de gerçekte bir sorun olmadığını uzmanlar biliyor" dedi.

Gedikli, yerli kredi kuruluşu konusundaki çalışmanın yürütüldüğünü sözlerine ekledi.