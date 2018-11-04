AKP'li Gaziantep Belediyesi dövizle borçlandı; 8 milyonu Euro olmak üzere, 118 milyonluk borç aldı

AKP’li Fatma Şahin’in başkanı olduğu Gaziantep Belediyesi borçlanma sınırı olan 1 milyar 183 bin 821 bin lirayı aşarak, yeniden 8 milyonu Euro olmak üzere, 118 milyonluk borç aldı.

Sayıştay raporlarına göre Gaziantep’teki ihalelerde usulsüzlük tespit edilirken, taşınmazların ihalesiz kiraya verildiği, düşük teklif veren firmaların yerine en yüksek teklifi verene iş yaptırıldığı ileri sürüldü. Belediye kaynaklarının 4 milyon 100 bin lirasının da, spor kulüplerine usulsüz aktarıldığı iddialar arasında yer alıyor. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Belediye, borçlanma sınırı olan 1 milyar 183 bin 821 bin lirayı aşarak, yeniden 8 milyonu Euro olmak üzere, 118 milyonluk borç aldı.

Sayıştay "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılı sonu itibariyle bilançosuna göre faizler hariç 1.307.191.300,11 TL borcu bulunmaktadır. Belediyenin 2017 yılı içinde almış olduğu 118 milyon TL'lik borcun yasal dayanağı yoktur” dedi. AKP'li belediye ise 2017 yılında borçlanma kapasitesi tutarının, güncellendiğini ve 1 milyar 939 milyon 689 bin 282 TL borçlanma kapasiteleri olduğunu savundu. Ancak Sayıştay borçlanma tavanının 2016 yılına göre belirlendiğini belirterek, “Borç stok tavan tutarı 1 milyar 183 milyon 821 bin 367 TL'dir” dedi.

İşi en yüksek teklifi veren firma aldı

Sayıştay Belediyenin ihalelerde en yüksek teklif veren firmalara iş yaptırıldığını da belirledi. 'Reglaj yapımı' için 2 bin 472 TL ve 2 bin 500 TL veren 2 firma varken, işin 4 bin 750 lira isteyen firmaya verildiği belirtildi ve "İşin başında keşif miktarı 250 km iken iş bitiminde yapılan iş 917 km olmuştur. Bu kalem için iş artış oranı yüzde 366 olmuştur" denildi. Belediye, Gaziantep'i Geliştirme Vakfına son iki yılda 3 milyon 100 bin ve 2 milyon lira da nakit yardım yaptı. Sayıştay bu yardımı usulsüz buldu.