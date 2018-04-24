AKP'li Galip Ensarioğlu'nun amcası İyi Parti'ye katıldı

İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun amcası olan eski Bakan Salim Ensarioğlu, İyi Parti’ye katıldığını açıkladı.

İyi Parti Genel İdare Kurulu, cumhurbaşkanı adayını kesin olarak belirledi. İyi Parti Genel İdare Kurulu, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Meral Akşener'i gösterme kararı aldı.

Mehmet Salim Ensarioğlu kimdir?

1955 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde doğdu. Abdurrazzak bey ile Zekiye hanımın oğlu; Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı. Meclis kayıtlarında Mehmet Selim olarak da geçmektedir. İlk ve orta öğrenimini (lise) bitirdikten sonra, çiftçilik ve serbest ticaretle uğraştı, inşaat müteahhitliği yaptı. Dicle İI Genel Meclis Üyeliğinde bulundu.

19., 20. ve 21. Dönemlerde Doğru Yol Partisi (DYP) listesinden Diyarbakır Milletvekili; Prof. Tansu Çiller liderliğinde kurulan 51., 52. hükümetlerde ve Prof. Necmettin Erbakan liderliğinde kurulan 54. hükümetlerde Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

20 Ekim 1991'de başlayan milletvekilliği 3 Kasım 2002'de sona erdi. Evli ve 11 çocuk babasıdır.