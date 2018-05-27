AKP'li Flormar işçisi: Destek çıkmasalardı patronlar işçiyi bu kadar ezemezdi; artık Erdoğan'a oy yok

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylaması dahil, bugüne dek hep AKP'ye oy verdiğini belirten Flormar işçisi Selda Kuşçu, Ama artık Erdoğan’a oy yok. Erdoğan işverene o kadar hak vermiş ki adam bana tazminat vermeden işten atıyor. Devlet patronlara destek vereceğine işçilere destek versin. Halkını darlıktan kurtarmadığı müddetçe ‘onlara oy yok’ diyorum. Haksız mıyım ama?" dedi. Kuşçu, altı yıldır çalıştığı şirketten haklarını istediği gerekçesiyle çıkarıldığını belirtti.

Evrensel'den Hilal Tok'un haberine göre, Kuşçu çalışma koşullarını şöyle anlattı:

“10 saat çalışıyorduk, molaları bir dakika geçtiğimiz zaman hakaretlere maruz kalıyorduk, tepki gösterdiğimizde ise başka zor bölümlere sürüp tehdit ediyorlardı. Kendimiz istifa edelim diye çok baskı uyguladılar.”

“İnsan insana bu şekilde muamele yapmaz. Burayı ahır, bizi de hayvan gibi görüyorlar. İçerdeki işçiler de ses çıkaramıyor, işten atılmamak için. Hiç korkmasınlar! Burada biz yalnız değiliz, bir sürü dayanışmacı arkadaşlarımız var. Flormar’ın önüne çektikleri brandaları buraya desteğe gelen işçilerle birlikte sökeceğiz.”

Her gece eşini ve çocuklarını sahura kaldırdıktan sonra bir daha uyumadığını, onları işe, okula gönderdikten sonra da fabrikanın önüne geldiğini söyleyen Kuşçu, eşinin sendikalaşmasına da eylemde olmasına da tepki gösterdiğini, engellemeye çalıştığını ifade etti:

“Ben sendikalaşma kararı verirken ailem karşı çıktı. Borçların var, girme bu işe diye. Kimse arkamda olmadı. Ama ben bu haksızlığa dayanamadım. İşçiye hakkını vermeyenden ben insaniyet, merhamet beklemem. Eşim desteklemiyor ama ben mücadelemin peşindeyim. Ben savunmasam kimse benim hakkımı savunmaz. Eşim arkamda olmuş olmamış çok fark etmiyor. Bunca insan burada kendini yıprattı, ekmeğinin peşinden koştu. Kaç aydır da mücadele ediyoruz, yılmayacağız bıkmayacağız.”

Flormar’da 6 yıldır çalışan Kuşçu, her yıl üretim rekoru kırdığını, hatta işten atılmadan bir gün önce ödül aldığını belirtti. “Bana sen zam alacaksın diyorlardı. Ne kadar diyorum ‘sürpriz’ diyorlar, sonra 20 lira zam yapıyorlar. 35 yaşındayım inanın 70 yaşında hissediyorum kendimi" diyen Kuşçu, "Ağır koşullarda, yoğun çalıştıkları halde çok düşük ücret aldıklarını, daha fazlasını hak ettiklerini söyleyen Kuşçu, “Oje aseton kokuları yüzünden eve gittiğimizde başımız bir dünya oluyordu. Burada bel fıtığı, boyun fıtığı oldum. Ama hala asgari ücretin biraz üzerinde alıyorum. Direnmekten, hakkımı aramaktan başka çarem yok” ifadesini kullandı.