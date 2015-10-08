AKP'li Faruk Çelik'ten beyanname açıklaması: Rutin yaptıklarımızı yazdık

Eski Çalışma Bakanı ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Faruk Çelik, “İş ne veriyorsuna döndü. Rutin yaptığımız, beyannameye yazmaya bile gerek görmediğimiz her şeyi yazmak zorunda kaldık” dedi.

Çelik, AKP’nin 7 Haziran seçimlerinde özellikle CHP’nin eleştirdikleri vaatlerinin benzerlerini bu seçimde beyannamelerine yazmalarıyla ilgili eleştirileri yanıtladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Şanlıurfa’da seçim kampanyasını yürüten Çelik, “5 ay önceki seçimde eleştirdiğiniz bir çok vaadi bugün neden beyannamenize yazdınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ekonomik konuları, özellikle çalışma hayatıyla ilgili konuları beyannamemize yazarken, çok ince hesaplar yaptık. Emeğin yoğun olduğu iş yerlerine anahtar teslimi fabrika açma imkanı getirdik, hazine arazileri üzerinde. Böyle imkanlar getirdik ki, sonuçtan etkilenmesin diye.”

Çelik, CHP’nin AKP’nin kendileriyle aynı noktaya geldiği yönündeki değerlendirmelerine, “Vaatlerde ince ayar yaptık. Muhalefetle aramızdaki fark bu. İçi boş tek cümlemiz yok. 7 Haziran’dan tek fark, beyannameye yazmayıp, rutin olarak yaptığımız konuları beyannameye yazmak oldu. Bu da muhalefetten kaynaklandı. İş ‘ne veriyorsuna’ döndü. Muhalefetin ayakları yere basmayan, popülist vaatleri yerine, işe çok yönlü bakan, tüm boyutlarını hesaba katan vaatler hazırladık. Gençlere istihdam kredisi veriyoruz, bu sonuçta iş yeri açacak. Bunun popülizmle ne alakası var? Biz sosyal vaatleri hiçbir zaman beyannamemize yazmazdık. ‘Engellilerle ilgili şu yasa çıkartılacak’ diye hiç okudunuz mu? Bunları koymazdık. Ancak muhalefetin popülist yaklaşımı nedeniyle bizim zaten yaptığımız, zaten yapmayı planladığımız konuları yazdık. Biz zaten beyannameye yazmadan asgari ücreti 1150 liraya çıkartık. Şimdi 1300 lira olacak” yanıtını verdi.