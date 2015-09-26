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AKP'li Faruk Çelik'in uçağı arıza yaptı

AKP Şanlıurfa milletvekili adayı Faruk Çelik ve diğer yolcular, başka bir uçakla Şanlıurfa’ya gitti

26 Eylül 2015 17:58

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Şanlıurfa’ya gitmek üzere havalanan ve içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı ve AKP Şanlıurfa milletvekili adayı Faruk Çelik’in de bulunduğu THY uçağı, teknik bir arıza nedeniyle geri döndü.

Şanlıurfa’ya gitmek için 08.15’te havalanan THY uçağı, iniş takımlarında meydana gelen arıza nedeniyle 15 dakika sonra Ankara’ya geri döndü. Yolcular tahliye edilerek arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı. Arızanın giderilmesi 2 saati geçince uçak seferi iptal edildi. Bunun üzerine Ak Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Faruk Çelik ve diğer yolcular, başka bir uçakla Şanlıurfa’ya gitti.

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